Вильфанд спрогнозировал, когда в Москве кончится климатическое лето

Фото: istockphoto.com/Smileus
Климатическое лето с дневными температурами до 24 градусов продолжится до 14 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
«С начала недели и до среды, с высокой вероятностью, мы ожидаем переменную облачность без осадков, при дневной температуре от 20 до 24 градусов и ночной температуре от 6 до 11 градусов. В четверг также сохранится приятная, похожая на августовскую, погода с температурой 17-22 градуса днем и слабым ветром», — сказал Вильфанд.Согласно прогнозам синоптика, уже в пятницу, 22 сентября, ожидается кратковременный дождь, и температура днем снизится до 15-20 градусов. В конце недели возможно заметное похолодание.
Читайте также:
Вильфанд сообщил, что в Москву возвращается летняя погода
Когда наступит и каким будет бабье лето в 2023 году
В столице ожидаются тёплые выходные
Артем Кузьмин