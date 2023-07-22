Вильфанд: «Теплый взрыв» переходит из Европы в Турцию

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что вызванная «тепловым взрывом» в Сахаре аномальная жара распространяется из Европы к югу Турции. На выходных воздух там прогреется до 45°C тепла, пишет РИА Новости.
По словам Вильфанда, в центре Западной Европе погода становится более благоприятной. Во Франции и Германии температура составляет около +25°C, однако в Испании сохраняется жара — +35-40°C.
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