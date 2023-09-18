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Вильфанд: В Московской и Рязанской областях объявлено штормовое предупреждение

18 сентября 2023, 00:02
Фото: iStock/trendobjects

Фото: iStock/trendobjects

Штормовое предупреждение объявлено в Московской и Рязанской областях из-за заморозков и тумана утром в понедельник, 18 сентября утром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
При этом, по его словам, на протяжении всей недели почти везде в России, за исключением Дальнего Востока, будет от двух до шести градусов выше климатической нормы для этого времени года.

«Если говорить о всей территории страны, то <...> температура на большей части России будет выше нормы. Только на Дальнем Востоке, в Якутии, температурный фон будет ниже нормы, в конце недели температура понизится и в Приморском крае, но до нормальных значений», — рассказал cпециалист.


Ранее Роман Вильфанд сообщал в разговоре с РИА Новости, что летняя погода с температурой до 25 градусов по Цельсию возвратится в Центральную Россию во второй половине начинающейся недели. Он также отметил, что такая теплая погода ожидается в центральных регионах России, а на севере европейской части страны температура будет примерно на три градуса выше нормы.

Однако, согласно прогнозам синоптика, уже в пятницу, 22 сентября, ожидается кратковременный дождь, и температура днем снизится до 15-20 градусов. В конце недели возможно заметное похолодание.

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#рязанская область
#московская область
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#шторм
#предупреждение
#погода
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Какой праздник 18 сентября: традиции, приметы, именины
18 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

Самый романтичный праздник, день ароматных пряностей для рождественского глинтвейна и торжество, посвященное электронной книге – все эти события объединяет 18 сентября. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще праздники пришлись на этот день и какие приметы стоит соблюдать.

День памяти погибших мотоциклистов


Мотоциклисты давно стали полноценными участниками дорожного движения. Число любителей быстрой езды на «железных конях» растет, но увеличивается и количество ДТП, участниками которых становятся байкеры. В этот день принято вспоминать тех, кто погиб в ДТП, управляя мотоциклом.
 

День рождения Советской гвардии

 
В этот день принято вспоминать подвиги советской гвардии, созданной во время Великой Отечественной войны. Первые гвардейские части появились еще во времена царской России и были элитными войсками, в которые входили опытные солдаты. Гвардейским статусом награждались те бойцы, которые проявили мужество и доблесть. В этот день проводились торжественные мероприятия, в ходе которых, гвардейцев представляли к наградам.

 

День запахов пряностей для глинтвейна


                                                                                                   Фото: iStock/Galina Sandalova

Традиционный напиток скандинавских стран, а также Австрии, Германии и Чехии является главным атрибутом гуляний в канун Рождества. Для его приготовления используется красное вино, в которое добавляется сахар и различные пряности. В этот день вспоминают различные рецептуры напитка, в который добавляют цедру лимона, корицу, яблоки, гранат, мед, апельсин, орехи и другие ароматные пряности.
 

Международный день электронной книги


Праздник создан для того, чтобы популяризировать электронные книги, которые удобно читать на отдыхе, в дороге, сидя дома или на берегу моря. Инициатором учреждения торжества стала американская компания OverDrive, которая занимается производством цифрового контента. В этот день стоит выбрать произведение, которое точно придется по душе и прочесть его на электронном носителе.
 

День распространения информации о ВИЧ/СПИД и старении

 
Целью этой даты стала проблема распространения смертельных заболеваний. 18 сентября принято информировать население о способах защиты и рассказывать общественности о том, как сформировать устойчивый иммунитет к страшному заболеванию. Одновременно с этим, людей призывают быть толерантными к тем, кто столкнулся с этой болезнью. В этот день важно напомнить себе о ценности жизни и о том, как важно беречь свое здоровье.
 

День первой любви

 
Романтичный праздник, связанный с первой любовью, отмечается в России ежегодно. 18 сентября принято вспоминать трогательные истории о первой любви и вспоминать о том, кто когда-то стал причиной ярких и сильных чувств. Несмотря на то, что иногда истории первой любви трагичны и приносят разочарование, они все равно остаются в памяти и заслуживают, чтобы их с теплом вспоминали хотя бы один раз в год.
 
 

День Захария и Елизаветы

 
Православная церковь отмечает в этот день праздник, посвященный святым пророкам Захарию и Елизавете. Пророки являются родителями Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Священник и его супруга были бесплодными, что считалось божьим наказанием. Согласно поверьям, Захарию явился ангел и принес ему весть о том, что супруга родит ему сына. Однако священник не поверил предсказанию, за что был наказан немотой. Вскоре Елизавета родила сына и вместе с супругом решила назвать его Иоанном. Дар речи вернулся Захарию и он стал пророчествовать о своем сыне как о Предтече Господа. Но царю Ироду не давала покоя новость о рождении Мессии. Он приказал уничтожить всех младенцев в окрестностях. Новорожденного Иоанна удалось спасти: Елизавета укрылась от жестокого царя в горах и молила Господа о спасении. Гора расступилась и преградила путь стражникам Ирода.  

                                                                                                   Фото: iStock/Galina Sandalova

Царь казнил Захария, вскоре скончалась и Елизавета. А сбереженный Господом Иоанн находился в пустыне, пока не явился народу.
18 сентября верующие обращаются к святым с просьбами о рождении детей, а также о их здравии и счастье. Поверья гласят, в этот день нужно делать генеральную уборку, заглядывая в каждый угол, также следует париться в бане и использовать березовые веники. А вот оглядываться в этот праздник нельзя. Также плохой приметой считается поданная милостыня и сыпучие предметы, оказавшиеся в руках.

Именины: Раиса, Афанасий, Глеб, Давид, Денис, Елизавета, Ефим, Захар, Максим

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Развожаев: Дым в Севастополе связан с использованием аэрозольной маскировки
17 сентября 2023, 23:54

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале объяснил возникновение дыма в районе Южной бухты применением аэрозольной маскировки ЧФ.
«Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки», — говорится в публикации.

Развожаев отметил, что дым абсолютно безопасен для здоровья и призвал доверять только официальной информации.

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#крым
#севастополь
#россия
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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено
17 сентября 2023, 23:02

Фото: iStock/Vyacheslav_Makaryev

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя три с половиной часа после перекрытия. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.
Автомобильное движение по мосту было перекрыто около 19:30 мск в целях безопасности, после того как Минобороны РФ сообщило о том, что над юго-западной частью Крыма было сбито два украинских БПЛА.

14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.

Напомним, 17 июля около четырех утра на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края был совершен теракт. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры. В трагедии также погибли супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой.

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#движение
#автомобили
#крымский мост
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Спикер ГД Володин предложил запретить главврачам открывать частные клиники
17 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/humonia

Главные врачи больниц не должны создавать свои частные клиники, поэтому стоит запретить такую возможность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы членов молодёжного парламента.
Также он отметил, что остаётся актуальной проблема финансирования региональных городских и сельских больниц. Однако этот вопрос активно обсуждается с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Для решения поставленной задачи необходимо достичь параллельного финансирования за счёт бюджетных средств.

Володин провёл встречу с членами молодёжного парламента, первое заседание которого состоится в понедельник, 18 сентября, в Госдуме.

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#медицина
#госдума
#клиника
#больница
#минздрав рф
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В Госдуме предложили строже наказывать за распространение фейков о публичных персонах
Депутат ГД Хамзаев: распространение фейков о жизни и здоровье – аморально
17 сентября 2023, 20:07

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В России необходимо ужесточить ответственность за фейки, касающиеся жизни и здоровья публичных личностей. С таким заявлением РИА Новости выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя распространившиеся фейки о болезни, коме и даже смерти чеченского лидера Рамзана Кадырова.
Хамзаев отметил, что распространение фейков, тем более связанных с жизнью и здоровьем публичных лиц – это аморально. Также он назвал плохой тенденцией то, что в России спокойно обсуждают такую информацию, специально вброшенную украинскими спецслужбами. 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со своей прогулки, чтобы подтвердить ложность распространившихся слухов. Он призвал прогуляться тем, кто не в состоянии отличить ложь от правды. 

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#фейки
#госдума
#рамзан кадыров
#наказание
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Брянская область отметила 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Богомаз: Брянская область приняла участие в эстафете Вечного огня
17 сентября 2023, 19:48

Фото: iStock/Paha_L

Брянская область отметила 80-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
В честь этого события Брянская область приняла участие во всероссийской эстафете Вечного огня, который был зажжён у могилы Неизвестного солдата около Кремлёвской стены.

Губернатор, выступая с поздравительным словом перед жителями области, заявил, что 17 сентября 1943 года, день освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, навсегда останется в памяти людей. Этот день олицетворяет собой мужество, отвагу и честь советских солдат.

Кроме того, Богомаз отметил, что Брянская области уже более полутора лет находится на передовой. Сотрудники Росгвардии, которые сегодня торжественно вручили 20 единиц бронированных машин и иной техники для выполнения служебно-боевых задач, проявляют мужество и героизм на границе, защищая местных жителей от проникновения украинских диверсантов на территорию России.

По словам губернатора, уже более 60 сотрудников Росгвардии и военнослужащих Брянской области получили государственные награды с начала спецоперации. 

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#брянская область
#мероприятия
#вечный огонь
#росгвардия
#великая отечественная война
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Хинштейн заявил, что в России пока нет достойной альтернативы YouTube
17 сентября 2023, 18:41

Фото: iStock/Thapana Onphalai

В России пока нет достойной альтернативы YouTube, поэтому, прежде чем блокировать платформу, необходимо создать полноценный российский аналог. Об этом в ходе семинара «Деятельность Государственной Думы: путь от инициативы до закона» заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
При этом, он уточнил, что YouTube продолжает намеренно нарушать законодательство РФ. А вся корпорация Google настроена против России. 

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на три миллиона рублей за отказ от удаления фейковой информации о спецоперации с платформы YouTube.

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#видео
#платформа
#интернет
#россия
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Стало известно, насколько сократился пассажиропоток на границе с Финляндией
Погранохрана Финляндии: пассажиропоток на границе уменьшился на 7%
17 сентября 2023, 16:59

Фото: iStock/Gabriele Grassl

В первый день запрета на въезд в Евросоюз автомобилей с российскими госномерами, пассажиропоток на трёх крупнейших пропускных пунктах на границе с Финляндией уменьшился примерно на 7,3%. Об этом сообщает пресс-служба пограничной охраны Финляндии.
Ранее сообщалось, что с 16 сентября вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Финляндии.

Так, ещё 9 сентября российско-финскую границу пересекли порядка 4237 автомобилей. А 16 сентября их число сократилось на 7,3%, достигнув 3929.

Крупнейшие пограничные пункты на границе с Финляндией находятся вблизи Санкт-Петербурга и Выборга. Это Ваалимаа, Иматра и Нуйямаа. 

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#финляндия
#россия
#граница
#автомобили
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Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти
17 сентября 2023, 16:43

Фото: istockphoto/alzay

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о своем тяжелом состоянии, коме и даже смерти опубликовал видео своей прогулки. По его словам, чеченский лидер прошел во время моциона одиннадцать километров.
Запись своего  путешествия под дождем Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале. Ранее в социальных сетях и различных мессенджерах распространялась информация о тяжелой болезни главы Чечни. Затем появились фейковые сообщения о том, что он якобы скончался сегодня ночью в Центральной клинической больнице Управления делами президента.

Кадыров с юмором назвал слухи о своей смерти немного преувеличенными. А тем, кто слепо доверяет непроверенной информации в интернете и газетным уткам, он рекомендовал прогуляться на свежем воздухе, отметив, что дождь хорошо помогает привести мысли в порядок и очень тонизирует.

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