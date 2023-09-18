Вильфанд: В Московской и Рязанской областях объявлено штормовое предупреждение

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Штормовое предупреждение объявлено в Московской и Рязанской областях из-за заморозков и тумана утром в понедельник, 18 сентября утром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
При этом, по его словам, на протяжении всей недели почти везде в России, за исключением Дальнего Востока, будет от двух до шести градусов выше климатической нормы для этого времени года.
Ранее Роман Вильфанд сообщал в разговоре с РИА Новости, что летняя погода с температурой до 25 градусов по Цельсию возвратится в Центральную Россию во второй половине начинающейся недели. Он также отметил, что такая теплая погода ожидается в центральных регионах России, а на севере европейской части страны температура будет примерно на три градуса выше нормы.
Однако, согласно прогнозам синоптика, уже в пятницу, 22 сентября, ожидается кратковременный дождь, и температура днем снизится до 15-20 градусов. В конце недели возможно заметное похолодание.
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«Если говорить о всей территории страны, то <...> температура на большей части России будет выше нормы. Только на Дальнем Востоке, в Якутии, температурный фон будет ниже нормы, в конце недели температура понизится и в Приморском крае, но до нормальных значений», — рассказал cпециалист.
Однако, согласно прогнозам синоптика, уже в пятницу, 22 сентября, ожидается кратковременный дождь, и температура днем снизится до 15-20 градусов. В конце недели возможно заметное похолодание.
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