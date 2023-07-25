Вильфанд: В Москве температура повысится до +27 градусов

Фото: Фотобанк Московской области
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве температура воздуха к середине недели поднимется до +27 градусов. Об этом пишут «Известия».
«А уж в среду и тем более четверг — еще на 3–4 градуса. Если сегодня температура ниже нормы на 4 градуса, то в четверг она будет выше нормы на 3-3,5 градуса», — цитирует издание слова Вильфанда.
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