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Вильфанд: В сентябре в Москве было побито семь метеорологических рекордов

04 октября 2023, 00:16
Фото: iStock/VvoeVale

Фото: iStock/VvoeVale

В минувшем месяце в столице оказались побиты сразу семь установленных ранее метеорологических рекордов. В частности, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ссылаясь на данные Метеорологической обсерватории МГУ.
«Сентябрь оказался не только самым тёплым и сухим, как сообщалось ранее, он установил ещё целый ряд рекордов. Во-первых, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений. Во-вторых, количество облачности оказалось самым минимальным. Кроме того, установлен рекорд по суммарному излучению солнца. Энергия солнечных лучей оказалась максимальной, также сентябрь стал самым светлым за весь период метеонаблюдений», — отметил метеоролог.

Напомним, что сентябрь в этом году в европейской части России оказался предельно теплым. В Москве средняя температура за первый месяц осени практически на 3 градуса превышает норму. В целом, минувший месяц может стать самым теплым за последние 50 лет. Подобная погодная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.


Однако уже в октябре Россию ожидает резкое похолодание: начнутся кратковременные дожди и усилиться ветер, температура упадет минимум на 5 градусов Цельсия до 12… 17 градусов. Но, октябрьская температура, все еще будет выше нормы на 1-1,5 градуса.

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#погода
#метеобюро
#рекорд
#москва
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Какой праздник 4 октября: приметы, традиции, что было в этот день
04 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/CentralITAlliance

4 октября в России отмечают профессиональный праздник сотрудники войск гражданской обороны МЧС России и служащие космических войск. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества пришлись на этот день и какие народные традиции существуют.

День войск гражданской обороны МЧС России    

 
Этот праздник отмечается ежегодно 4 октября. Профессиональный праздник отметят также гражданские служащие подразделений МЧС России.  В этот день принято проводить мероприятия, посвященные информированию населения о действиях в случае ЧС, правилах поведения при эвакуации, профилактических мероприятиях и т.д.
 
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День космических войск     

 
Это торжество посвящено самому молодому подразделению войск российской армии. В связи с высокой степенью засекреченности, праздник не отмечается в широких масштабах. В подразделениях проводятся торжественные мероприятия, награждаются лучшие военнослужащие, на праздник приглашаются ветераны. 

 

Всемирный день животных

 

Во всем мире отмечается праздник, посвященный животным. Человечеству напоминают о важности сохранения жизней зверей, о бережном отношении к ним, о необходимости беречь окружающую среду и экологию. Инициатором учреждения этого праздника в России стал Международный фонд защиты животных в 2000 году.
 

День любителей гольфа   

 

                                                                                                                 Фото: ​РИА Новости/Алексей Филиппов

4 октября отмечают праздник любители гольфа. В этот день принято провести несколько раундов и поделиться опытом и навыком с другими игроками. Доподлинно неизвестно, когда впервые возникла эта игра. Родиной гольфа принято считать Шотландию.
 

День славянского бога Сварога

 
Согласно поверьям, Сварог является покровителем всех ремесленников. Праздник отмечают те, кто создает что-то новое своими руками. Считается, что Сварог научил людей обращаться с огнем и создавать с его помощью оружие и инструменты. В этот день было принято жечь костры, делать обереги, заниматься рукоделием.

Кондратьев день


В этот день православные христиане чтят память апостола Кондрата Афинского. Согласно преданиям, в этот день нельзя лениться, ссориться, стричь волосы, совершать крупные покупки. История возникновения праздника трагична. Кондрат проповедовал христианство, за что был жестоко избит язычниками во время проповеди. После издевательств, его заточили в темницу, где он не предав веры, скончался от голода.
 
Именины: Иван, Иосиф, Даниил, Валентин, Нестор, Петр, Андрей

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#праздник
#мчс
#ветераны
#память
#мероприятия
#фонд
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Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета
03 октября 2023, 23:32

Фото: iStock/ipolonina

Рособрнадзор начнет собирать сведения для ведения актуального воинского учета об учащихся отечественных школ, колледжей и вузов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сказано в документе,«будет собираться информация о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения». Речь, таким образом, идёт о школьниках, студентах колледжей и тех, кто обучается по программам среднего профессионального, высшего и послевузовского образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, аспирантуры).

Соответствующие сведения будут передаваться в электронном виде в государственный информационный ресурс.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году. В этом году в армию отправятся 130 тысяч граждан. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Также документ поручил отправить военнослужащих, чей срок службы по призыву истёк, в запас.

По словам представителя Генерального штаба контр-адмирала Владимира Цимлянского, призывники не будут направляться в зону проведения спецоперации. Он пояснил, что прибывшие для прохождения службы, будут отправлены в учебные соединения и воинские части, где они получат необходимые знания и обретут навыки обращения с современной техникой, состоящей на вооружении ВС РФ, а также получат военные специальности.

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#учёт
#школьники
#студенты
#армия
#призыв
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В Москве с 15 октября изменятся тарифы транспорта
03 октября 2023, 23:20

Фото: Фотобанк Московской области

В Москве с 15 октября изменится ряд тарифов на оплату транспорта. Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного Дептранса.
В публикации говорится, что стоимость поездки по обычному тарифу «Тройки» с учетом изменений составит 54 рубля, а по тарифам «Метро МЦД» и «90 минут» — 71 и 81 рубль соответственно. Стоимость поездки по билетам тарифа «Единый» в среднем повысится на два рубля.

Уточняется, что цены были скорректированы с учётом инфляции, а также роста цен на топливо и электроэнергию.

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#метро
#топливо
#мцд
#цены
#поездки
#москва
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Компания «Роснано» заявила о риске банкротства
03 октября 2023, 22:22

Фото: iStock/jinga80

Компания «Роснано» заявила о риске банкротства, соответствующая информация опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», - сообщается в тексте документа. 

АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии». В 2020 году включена Правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ. На 2017 год 100 % акций АО «Роснано» находилось в собственности правительства России.

В Центре раскрытия корпоративной информации отметили, что если АО «Роснано» не примет экстренные меры, то рискует стать банкротом. 

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#банкротство
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Участница войны из Мытищ Роза Салихджанова отметила 106-летие
03 октября 2023, 22:14

Фото: Минсоцразвития МО

Подмосковная долгожительница Роза Агмальевна Салихджанова отметила день рождения – 106 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«В 1940 году Роза Агмальевна окончила Московский стоматологический институт и была отправлена по распределению в Ленинград врачом в местную поликлинику. В годы Великой Отечественной войны девушка попала в батальон связи под Ленинградом и после начала блокады работала в госпитале. После эвакуации из северной столицы до окончания войны проходила службу в госпитале Средней Азии», – говорится в сообщении. 


Сейчас Роза Салихджанова живет в Мытищах. У неё шесть внуков, 13 правнуков и четыре праправнука. В ведомстве её поздравили с днём рождения, пожелав здоровья и отличного настроения.  
 
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#минсоцразвития мо
#мытищи
#ветеран
#вов
#великая отечественная война
#история
#подмосковье
#московская область
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Роскомнадзор прокомментировал сообщение о блокировке VPN
Роскомнадзор ответил на заявление сенатора Шейкина о блокировке сервисов VPN
03 октября 2023, 21:24

Фото: iStock/Pinkypills

Роскомнадзор займётся разработкой критериев ограничения доступа к материалам, содержащим информацию о способах обхода блокировок запрещённых ресурсов. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с ТАСС.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2024 года будут заблокированы все VPN-сервисы, которые предоставляют доступ в запрещённые в России ресурсы. 

Уточняется, что Роскомнадзор после вступления в силу постановления будет самостоятельно вносить сервисы в Единый реестр запрещённой информации. Действовать ведомство будет по критериям, с помощью которых будет оцениваться деятельность приложений в соответствии с законодательством РФ. 

При этом, в пресс-службе Роскомнадзора отметили, что в настоящее время уже запрещена деятельность таких сервисов, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

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#смартфон
#запрет
#роскомнадзор
#приложения
#интернет
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Подмосковье вошло в топ-3 августовского рейтинга медиаактивности регионов в инновациях
03 октября 2023, 20:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга медиаактивности регионов в области инноваций, инвестиций и PR-мероприятий в августе.
Рейтинг составляет Ассоциация инновационных регионов России. Возглавила его Москва, третье место занял Татарстан. 
 
Эксперты АИРР разделяют регионы на пять групп по численности экономически активного населения. Москва сохранила лидерство в первой группе – с показателем экономически активного населения более 2 млн человек. Подмосковье и Республика Татарстан поднялись на три и на одну позицию соответственно по сравнению с рейтингом за предыдущий месяц.
 
Как отметили аналитики ассоциации, в завершение летнего сезона регионы по традиции показывают положительную динамику в медиарейтинге. Этому способствует проведение научных конференций и бизнес-миссий. 
 
Также к этому периоду значительных этапов развития достигают инновационные стартапы и исследовательские проекты, а региональные власти и бизнес активно рассказывают об этом в СМИ. 

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#рейтинг
#инвестиции
#инновации
#регионы
#подмосковье
#московская область
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Заслуженный учитель РФ Мурин рассказал о недостатке современного образования
Заслуженный учитель РФ Мурин: в школах мало внимания уделяют культуре и истории
03 октября 2023, 20:28

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Заслуженный учитель Российской Федерации, литературовед, петербурговед, житель блокадного Ленинграда 94-летний Дмитрий Мурин рассказал «Петербургскому дневнику» о современной системе образования, городе, в котором прожил всю жизнь, а также о секрете долголетия.
По словам Мурина, нынешнее образование нацелено на современные технологии, как в обучении, так и в укомплектовании школ. Так, популярность набирают такие предметы как информатика, программирование, робототехника, а учебные классы оснащены интерактивными досками, компьютерами и прочей техникой. 

Собеседник «Петербургского дневника» убеждён, что это хорошие направления, нацеленные на будущее. Однако, по его мнению, важно уделять больше внимания литературе, истории и культуре. Эти направления являются основополагающими в построении личности человека, его ценностей и вкуса, но в школах им не придают особого значения. 

Также Мурин описал портрет настоящего петербуржца. По его словам, это должен быть культурный, воспитанный человек, владеющий знаниями в нескольких гуманитарных областях. Такое мнение литературоведа связано с тем, что Петербург не с проста называют культурной столицей России. Это город, в котором творили великие художники, писатели, музыканты и актёры. Именно поэтому их потомки, живущие на этой территории, должны быть такими же и соответствовать статусу города. 

Ну а секретом своего долголетия Мурин считает разносторонность. За прожитые годы он успел попробовать себя в совершенно разных профессиях, начиная от учителя русского языка и заканчивая машинистом экскаватора. К тому же, педагог рассказывает, что и сейчас продолжает вести активный образ жизни: он гуляет по паркам, где кормит белок, встречается со своим другом, вечерами разгадывает кроссворды. 

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#санкт-петербург
#педагог
#история
#культура
#образование
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Поликлинику в Серпухове планируют достроить до конца года
03 октября 2023, 20:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство поликлиники на 700 посещений в смену в микрорайоне Ивановские дворики городского округа Серпухов планируется завершить до конца года. Сейчас готовность составляет 70%, сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Московской области.
На объекте заняты порядка 200 рабочих, привлечено семь единиц спецтехники. Сейчас завершаются фасадные работы, внутри здания ведут чистовую отделку, монтаж вентиляции, систем кондиционирования и дымоудаления, систем отопления и канализации.
 
В детском и взрослом отделениях разместятся все профильные специалисты, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты реабилитационно-восстановительного лечения, отделения функциональной диагностики бытовые и административные помещения, а также конференц-зал. 

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#московская область
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