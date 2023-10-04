Вильфанд: В сентябре в Москве было побито семь метеорологических рекордов

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В минувшем месяце в столице оказались побиты сразу семь установленных ранее метеорологических рекордов. В частности, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ссылаясь на данные Метеорологической обсерватории МГУ.
«Сентябрь оказался не только самым тёплым и сухим, как сообщалось ранее, он установил ещё целый ряд рекордов. Во-первых, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений. Во-вторых, количество облачности оказалось самым минимальным. Кроме того, установлен рекорд по суммарному излучению солнца. Энергия солнечных лучей оказалась максимальной, также сентябрь стал самым светлым за весь период метеонаблюдений», — отметил метеоролог.
Напомним, что сентябрь в этом году в европейской части России оказался предельно теплым. В Москве средняя температура за первый месяц осени практически на 3 градуса превышает норму. В целом, минувший месяц может стать самым теплым за последние 50 лет. Подобная погодная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.
Однако уже в октябре Россию ожидает резкое похолодание: начнутся кратковременные дожди и усилиться ветер, температура упадет минимум на 5 градусов Цельсия до 12… 17 градусов. Но, октябрьская температура, все еще будет выше нормы на 1-1,5 градуса.
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