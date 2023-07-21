Виноград, огурец, арбуз: что из этого можно давать собаке?

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К безопасным для собаки овощам кинологи относят кабачок, тыкву, огурец, морковь, болгарский перец и цветную капусту. Но специалисты напоминают, что злоупотреблять этими продуктами не стоит, нужно подкармливать этим собаку в умеренном количестве.
Специалисты напоминают, что нужно убрать из всех овощей и фруктов сердцевину, косточки и другие несъедобные элементы. Они могут быть токсичными и опасными для собачьего организма.
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