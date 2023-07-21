Виноград, огурец, арбуз: что из этого можно давать собаке?

В пятницу утром, 21 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 888 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь» и М-9 «Балтия».

Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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