Винокур спародировал Байдена во время вручения госнаград в Кремле

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«Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могу забраться, и поздороваться не знают с кем», - проговорил Винокур во время своей речи. При этом, говоря про приветствие американского лидера, он шутливо повернулся, выставив руку для рукопожатия, пародируя тот случай, когда Байден попытался поздороваться с воздухом.
Владимиру Путин вручил Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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