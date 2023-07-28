Виновник теракта в Самаре задержан

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При попытке покинуть территорию России, злоумышленник был задержан.
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Фото: iStock/blinow61
Фото: Istockphoto / Jakub Zerdzicki
«Мы полностью обновим пешеходные переходы. Покрасим, приведём в порядок, чтобы водители обращали внимание на наших детей. Это важно: мы чуть смещаем пешеходные переходы, делаем их более комфортными, со спусками», - написал Тихомиров в своём Telegram-канале.По словам главы муниципалитета, круговое движение уменьшит пробки в часы пик. Он попросил водителей обращать внимание на дорожные знаки, чтобы привыкнуть к новой схеме проезда.
Фото: iStock/RobertoDavid
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Кстати, про Яхрому. Мне на почту писали жители, что на улице Ленина 5 необходим капитальный ремонт кровли, но его до сих пор не сделали», — сказал Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.Глава муниципалитета сообщил губернатору, что он в курсе этой проблемы, и отметил, что ответственные исполнители уже занимаются этим вопросом.
«Дом должны были отремонтировать в конце 2021-го, но из-за пандемии, а также из-за увеличения стоимости материалов, работы завершить не удалось. К 1 сентября у нас выходит новый подрядчик, и за 2 месяца мы сделаем крышу в этом двухподъездном доме», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.Губернатор поручил обязательно встретиться с жителями и довести до них эту информацию.Читайте также:
Фото: iStock/Ruslan Sidorov
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Акция проходила в июле. В ней приняли участие 360 неравнодушных жителей Московской области.
Акция проводилась на территории лесничеств: Бородинское, Звенигородское, Ногинское и Талдомское.
«В ней участвовали 360 человек. С территории земель лесного фонда лесничие и неравнодушные жители Подмосковья убрали 97 кубометров мусора и 89 кубометров неликвидной древесины», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Жители убрали сухостой, валежник и мелкий бытовой мусор в лесу.
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Фото: ГУСТ МО
«Мы представили коллегам наш опыт внедрения искусственного интеллекта в контрольно-надзорную деятельность на территории Московской области. Рассказали, как впервые использовали в Подмосковье «умные» автомобили, контролирующие чистоту и порядок, как с этого года задействуем камеры системы «Савант», позволяющие отслеживать незаконную перевозку строительных отходов, и как активно применяем камеры «Безопасного региона» в контроле за нарушениями в содержании территорий», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и глава Башкирии Радий Хабиров вручили награду Подмосковью за первое место среди лидеров Индекса IQ городов.
Фото: Istockphoto / Константин Аксёнов
«Это люди среднего достатка, у которых в США были ферма или бизнес, который они продали или готовы продать и переехать или уже переехали. Это состоявшиеся люди. Почти у всех – многодетные семьи. Они верующие, причём необязательно православные, иногда не имеющие никаких корней и предков в России», – рассказал Примаков РИА Новости.По его словам, американцы, живущие под Серпуховом, считают, что Россия – это то место, где их дети «могут вырасти свободными, гармоничными, адекватными людьми с нормальной нравственной шкалой». Они хотели бы, чтобы они росли именно в такой атмосфере в России.
Фото: администрация г. о. Химки
«Продолжаем работу над цифровизацией городского хозяйства. В этом году начинаем оцифровку электросетей в Химках. Управлять светом на территории всего округа можно будет в едином центре. Это позволит оперативнее реагировать на нештатные отключения», - пояснил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.Индекс цифровизации рассчитывали для более чем 200 городов проекта «Умный город». Их оценивают в четырёх категориях: крупнейшие, крупные, большие города и административные центры.