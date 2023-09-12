Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Выпил и вырубился»: Как Илон Маск пил московскую водку в 2000-х

«Выпил и вырубился»: Как Илон Маск пил московскую водку в 2000-х

BI: Илон Маск отключился после нескольких рюмок водки в Москве в начале 2000-х
12 сентября 2023, 16:30
Фото: istock / Igor Dudchak

Фото: istock / Igor Dudchak

Американский бизнесмен Илон Маск потерял сознание после нескольких рюмок водки во время бизнес-встерчи в Москве в 2000-х. Об этом рассказывает Business Insider со ссылкой на биографию предпринимателя, написанную Уолтером Айзексоном.
Как сообщает издание, Маск в начале 2000-х годов планировал запустить миссию на Марс. Была назначена встреча с бизнесменами России для обсуждения покупки ракет российского производства. В Москву американский бизнесмен прибыл уже с похмелья после вечеринки в Париже. Во время обеда в ресторане на столе было много водки. Кроме того, россияне подарили Маску бутылку водки, на этикетке которой был изображен он сам на Марсе.

«Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол», — пишет в книге Айзексон.

Позже Илон сознался, что ему не нравится «вкус и действие большей части алкоголя», уточняет Business Insider.

Читайте также:

В Китае латте со вкусом водки «Маотай» приобрел бешеную популярность

Маск: США на самом деле управляет настройщик телесуфлера Байдена

Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина

#бизнесмен
#встреча
#илон маск
#алкоголь
#водка
Читайте нас в
Мособлизбирком объявил Воробьева губернатором Подмосковья
12 сентября 2023, 16:50

Фото: kremlin.ru

В Московской области подвели заключительные итоги выборов на пост губернатора, сообщает Мособлизбирком.
Оглушительную победы на выборах на пост губернатора Московской области одержал нынешний глава региона Андрей Воробьев. Он набрал 83,68% голосов.

Напомним, выборы в Подмосковье стартовали 8 сентября и продлились три дня. Помимо губернатора, жители региона выбирали депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

На пост губернатора претендовали 4 кандидата - Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также Андрей Воробьев.

Читайте также: 

Довыборы в Мособлдуму по Пушкинскому избирательному округу выиграл Михаил Ждан

Воробьёв поблагодарил жителей за высокую явку на выборах

Андрей Воробьёв отметил поддержку президента России в реализации важных подмосковных проектов

#подмосковье
#андрей воробьёв
#выборы
Читайте нас в
Журналистов Подмосковья пригласили принять участие в проекте школы журналистики
12 сентября 2023, 16:38

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» продолжает набор студентов от 18 до 30 лет.

Занятия будут проходить в очном и онлайн форматах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа будет состоять из двух модулей. Занятия будут проходить с сентября по декабрь 2023 года.

Занятия бесплатные, но необходимо пройти конкурсный отбор.

Узнать подробности участия и подробную информацию о конкурсе можно на сайте. 

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

Читайте также:

Роскосмос проводит масштабную акцию отбора в отряд космонавтов.

Всероссийский молодёжный конкурс продолжает приём заявок.

Для молодых и социальных предпринимателей Подмосковья продлили приём заявок на гранты.
#школа
#студенты
#журналисты
#проект
#страны
#сертификат
#программа
#онлайн
#информация
#люди
#журналистика
#собеседование
Читайте нас в
В Подмосковье свыше 160 тысяч льготников уже установили электронный социальный паспорт
12 сентября 2023, 16:10

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В июне 2023 года на территории Московской области внедрили социальный паспорт, которым могут воспользоваться жители региона.

Проект реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьёва, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Уже свыше 160 тысяч жителей Подмосковья скачали цифровой паспорт льготника. Раньше нужно было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне», —  рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Оформить электронный социальный паспорт можно на сайте. 

Читайте также:

В Подмосковье 420 тыс. пенсионеров получили компенсации.

500 детей-сирот Подмосковья получили квартиры с начала года.

Подарки от губернатора на юбилей получили больше 35 тысяч подмосковных жителей.
#подмосковье
#квартиры
#радио
#проект
#паспорт
#юбилей
#подарки
#министр
#компенсации
#людмила болатаева
#служба
Читайте нас в
Суд в Москве продлил на три месяца срок ареста Игорю Стрелкову
12 сентября 2023, 16:08

Фото: iStock/Zolnierek

Срок следствия по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который обвиняется в публичных призывах к экстремизму, продлен еще на три месяца до 18 декабря. Об этом сообщил следователь в Мещанском суде Москвы.
Отмечается, что заседание проходило в Мещанском суде Москвы. Обвиняемый Стрелков вновь отказался признать вину. 

По словам следователя, расследование характеризуется особой сложностью. Сообщается, что запланирован еще ряд следственный действий.

Ранее правоохранители задержали Игоря Стрелкова. Само задержание произошло около полудня. В этот момент он находился дома. Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.

Напомним, у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который находится в СИЗО, ухудшилось здоровье. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.

Читайте также:

Мосгорсуд оставил Игоря Стрелкова в СИЗО

Жена Стрелкова сообщила об ухудшении самочувствия мужа

Суд арестовал Стрелкова на 2 месяца

#задержание
#заседание
#дома
#расследование
Читайте нас в
На портале «Цифровое Подмосковье» теперь можно изучить ИИ-решения от других регионов
12 сентября 2023, 15:56

Фото: Istockphoto / Bongkod Worakandecha

Портал «Цифровое Подмосковье» теперь доступен для размещения информации о внедрении искусственного интеллекта от властей других регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.
На портале поделиться своим опытом внедрения искусственного интеллекта и дополнить витрину готовыми решениями отныне могут все органы власти российских регионов. Чтобы оставить заявку на публикацию ИИ-решения, нужно заполнить электронную форму на главной странице.  
 
Как отметила министр государственного управления, информационных  технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, уже работающие в одном регионе практики можно адаптировать для другого.  Это менее трудозатратно, чем разрабатывать их с нуля. Вместе с тем на портале можно найти идеи для создания новых отечественных технологий искусственного интеллекта.
 
В министерстве уточнили, что в рамках поручения президента России о внедрении ИИ-технологий на портале «Цифровое Подмосковье» уже размещено 98 практик регионов с применением ИИ-технологий. Любой пользователь может изучить их, выбрать готовое решение и внедрить в  свою деятельность. 

Читайте также:

Врач Гальперин усомнился в способности ИИ заменить диагноста

ИИ впервые выступил солистом вместе с Большим симфоническим оркестром

Преподаватель Душкин заявил о новых возможностях для студентов благодаря ИИ
 

 
 
#искусственный интеллект
#ии
#надежда куртяник
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
60 тысяч заявок поступило на конкурс «Это у нас семейное»
12 сентября 2023, 15:56

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что более 60 тысяч заявок получили организаторы конкурса «Это у нас семейное» а неделю с момента начала регистрации. Об этом Кириенко сообщил на пресс-конференции, которая посвящена итогам первой недели регистрации участников конкурса.
По словам Кириенко, на участие в конкурс подали заявки россияне из двадцати пяти стран, а также из 89 регионов России. Кириенко подчеркнул, что главная ценность этого конкурса заключается в возможности достигать результатов всей семьей и совместном времяпрепровождении.

Напомним, принять участие в конкурсе смогут команды из четырех и более родственников. Отмечается, что конкурсантами должны стать не менее трех поколений, из которых будет состоять семья-участник. Конкурс пройдет в несколько этапов.

Победители конкурса получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в увлекательное путешествие по России. Завершится мероприятие летом 2024 года. Награждение конкурсантов пройдет в Москве.

Читайте также:

В России пройдет конкурс «Это у нас семейное»

В Пушкино 16 сентября откроется новое культурное пространство «Театр музыки и шоу III РИМ»

Более 23 тысяч человек присоединились к онлайн-проекту «Здоровое поколение»

#конкурс
#семья
#пушкино
#театр
#путешествие
#победители
#человек
#шоу
#онлайн
#россияне
Читайте нас в
Презентация iPhone 15: цены, характеристики и где купить
Презентации iPhone 15 – что следует ожидать от новинок Apple
12 сентября 2023, 15:43

Фото: Istockphoto/valiantsin suprunovich

Компания Apple традиционно представит новую линейку iPhone и Apple Watch на осеннем мероприятии, которое состоится уже сегодня. О том, что ожидать от новых девайсов и когда их можно будет приобрести в России, расскажет редакция «Радио 1».

Презентация новых iPhone 15


Разработчики обещают продемонстрировать новинку на официальном сайте и своем YouTube-канале в 20:00 по мск. Можно ли будет пользователям из России подключиться к трансляции не известно. Напомним, что в прошлом году, для российских пользователей существовал ряд ограничений.

Чего ждать от презентации Apple 12 сентября


Вероятно Apple представит уже привычную раскладку новинок, в которые войдут модели: iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max. По информации инсайдеров, новинкой станет iPhone 15 Ultra, которая будет отличаться от предшественников размером и некоторыми техническими характеристиками. Кроме того, компания представит новые версии iOS и линейку Apple Watch.

На аукционах начали продавать старые iPhone
На аукционах начали продавать старые iPhone

Каким будет iPhone 15


Внешне новые смартфоны должны быть похожи на предыдущую модель iPhone 14. Главной особенностью станет USB-C во всех версиях, а также Dynamic Island в младших моделях. Отмечается, что это продиктовано требованиям Евросоюза.

Dynamic Island представляет собой «островок» у верхнего выреза экрана. Его уже могут наблюдать владельцы старших моделей - iPhone 14 Pro и Pro Max.
Поклонники Apple ожидают, что на новом устройстве будет увеличен экран и батарея. Однако, такие изменения затронут только Pro-версию модели. Самый большой объем оперативной памяти составит 6 гб.   

Характеристики iPhone 15:

  1. Основная камера: 48 Мп основной модуль и 12 Мп сверхширокоугольный модуль
  2. Экран: OLED, 6,2 и 6,7 дюйма, 60 Гц
  3. Батарея: 3877 мАч и 4912 мАч
  4. Сеть: 5G, Bluetooth, Wi-Fi 6E, зарядный разъем USB-C
Кроме того, все модели линейки получили быструю зарядку на 35 Вт.

Определенно владельцев iPhone 15 порадует камера. Ожидается, что iPhone 15 Pro Max впервые будет использовать перископический телеобъектив. Появится возможность 6-кратного оптического зума. Фото будут получаться намного качественнее, с минимальным уровнем «шума».

Каким будет iPhone 15 внешне 


Смартфоны выйдут в бежевом, голубом, розовом, черном и красном цветах.
К внешним особенностям следует отнести также края iPhone 15, которые будут более закругленными, что сделает его более симпатичным. Камеры будут расположены в том же порядке, что и на предшествующей модели iPhone 14.

Где можно будет купить iPhone 15


Специалисты предполагают, что новые смартфоны появятся на российских рынках с небольшой задержкой. Россиян предупреждают, что не стоит рассчитывать на «привычные» цены. Завышенная стоимость будет обусловлена не только курсом доллара, но и особенностями торговой политики и логистикой. По самым скромным подсчетам, стоимость iPhone 15 будет начинаться от 94 000 рублей, за iPhone 15 Pro Max придется заплатить более 129 000 рублей. Однако, россияне ждут презентацию iPhone 15 и намерены отправиться в магазины за новыми смартфонами сразу после нее. Согласно опросу, проведенному «М.Видео-Эльдорадо», 39 % россиян заявили, что ждут поступления новой модели на российский рынок. 29 % опрошенных с покупкой не торопятся и сообщили, что подождут, когда смартфон немного упадет в цене. 

iPhone 15 индийского производства


Компания Apple впервые представит произведенный в Индии смартфон в день старта продаж. Прежде, продукты Apple были изготовлены в Китае, где находилось основное производство. В настоящее время неизвестно, насколько девайсы, произведенные в Индии, будут отличаться по стоимости, но проверить их на деле можно будет через несколько недель после презентации. Задержка поставок может быть вызвана непредвиденными причинами, связанными с доставкой, объяснили производители. 

Читайте также: 

Apple представила новую модель iOS

​Сотрудникам РЖД запретили пользоваться iPhone

Со склада ЦУМ пропали несколько десятков айфонов

#рынок
#производство
#смартфон
#youtube
#презентация
#телефон
Читайте нас в
«Чудеса на небесах»: Пять российских авиа инцидентов, при которых никто не погиб
12 сентября 2023, 15:13

Фото: iStock/Kesu01

«Приручать» воздух и ветер люди начали еще в конце XIX века, а уже 17 декабря 1903 года в США осуществили первый в истории горизонтальный полет. Тогда самолет продержался в воздухе 12 секунд.
На протяжении более чем ста лет авиаотрасль развивалась и совершенствовалась. Сегодня самолет является самым безопасным видом транспорта, однако, большинство людей панически боятся летать. 

В этой статье собраны пять случаев аварийных посадок самолетов в России, которые могли бы привести к большому количеству жертв, однако, закончились благополучно благодаря профессионализму пилотов. 

Посадка на Неву в 1963 году


21 августа 1963 года авиалайнер Ту-124 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял регулярный рейс Таллин — Москва. Сразу после взлета, экипаж заметил, что стойку шасси заклинило в полуубранном положении. Было принято решение не лететь в Москву, а сесть в ленинградском аэропорту Пулково. Лайнер планировал над северной столицей, когда у него, внезапно, отказал двигатель №2. Тогда командир корабля принял решение о посадке на воду. Самолет успешно приземлился на Неву, все 52 человека, находившихся на борту, остались живы. 

Взлетная полоса в Омске 2002 год


14 января 2002 года самолёт Ту-204 выполнял рейс Франкфурт-на-Майне — Новосибирск, однако, посадка в аэропорту назначения была запрещена диспетчером из-за погодных условий. Экипажу было сказано садиться в Омске. Ветер в тот день действительно был очень сильным и, долетев до Омска, Ту-204 истратил все топливо. Садиться пришлось с неработающими двигателями. Судно успешно спланировало на посадочную полосу, выкатилось за ее пределы, снесло фонарный столб и, наконец, затормозило. Все 139 человек, находившихся на борту, остались в живых.

Посадка в Тайге в 2010 году


7 сентября 2010 года авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Алроса» вылетел из якутского города Удачный в Москву. Спустя 3,5 часа полета, у самолета полностью отказало электропитание, после чего отключились бортовые навигационные системы. Экипаж принял решение сесть на выведенную из эксплуатации полосу в Ижме, которая изначально не предназначалась для самолетов такого типа. В результате аварийной посадки, самолет смог успешно приземлиться на непригодную для него полосу, но выкатился за ее пределы и въехал в тайгу. Однако, 72 пассажира и 9 членов экипажа остались целы и невредимы.

Посадка на кукурузное поле в 2019 году


Этот инцидент был прозван в народе «Чудо в кукурузе». 15 августа 2019 года авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс по маршруту Москва—Симферополь. Однако, при разгоне на взлетной полосе, в оба двигателя самолета попали стаи чаек, в результате чего один из них полностью вышел из строя, а второй продолжил работать на 70%. Остановить набор скорости в этот момент было уже невозможно, потому, борт начал уходить на второй круг. Из-за слабой тяги двигателей самолет не смог набрать высоту и рухнул в кукурузное поле неподалеку от аэропорта. 74 человека получили травмы, однако, все 233 из находившихся на борту остались в живых.

«Чудо в кукурузе 2.0» в 2023 году


12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Точной версии произошедшего озвучено еще не было. По предварительным данным, аварийную посадку пришлось совершить из-за отказа гидросистемы. Эту версию подтверждают и опубликованные в сети переговоры пилотов, на которых один из них говорит о «гидрашке зелёной», которая полностью вытекла. Также, как и в предыдущем случае, авиалайнер пропахал несколько километров новосибирского поля, однако, главное – все 167 человек, которые находились на борту, остались живы.

Напомним, крупнейшая авиакатастрофа в истории произошла 11 сентября 2001 года в городе Нью-Йорк. Да-да, речь идет о захваченном террористами самолете, который намеренно влетел во Всемирный торговый центр. В ней погибли 1692 человека, однако, причиной этой трагедии, как все мы знаем, не были ни действия пилотов, ни неисправность самолета. 

Благодаря высокому профессионализму и смелости пилотов, а также перманентному развитию авиаотрасли, самолеты остаются самым безопасным и комфортным видом транспорта на протяжении многих лет.

Читайте также:

Пилот «чуда в кукурузе» Юсупов заявил, что гордится коллегами из Airbus A320

Опубликованы переговоры пилотов севшего в поле Новосибирска Airbus A320

СК ведет допрос экипажа самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском
 
 
 






#самолёты
#пилот
#катастрофа
#авиакомпании
#авиарейсы
#самолет
#топливо
#судно
#ветер
#инцидент
#аэрофлот
#омск
#новосибирск
#переговоры
Читайте нас в
В Кашире почтили память героев СВО
12 сентября 2023, 14:59

Фото: Телеграм-канал Михаила Шувалова

В городском округе Кашира на Аллее Славы почтили память Героев-каширян Ильи Кончакова и Артура Богатова, которые отдали свои жизни за Родину в зоне проведения специальной военной операции.
Приказом президента России Владимира Путина Илья Кончаков и Артур Богатов награждены Орденом мужества (посмертно). Ордена вручены члена семьи Героев.
«Утраты невосполнимы. И всякий раз, пропуская сквозь себя, искренне разделяю эту безмерную боль и скорбь. Но в памяти народа, в сердцах всех, кто знал наших ребят, их подвиг будет жить вечно. Их слава никогда не угаснет. Вечная память нашим Героям. Терпения и мужества родным и близким. Скорбим вместе с Вами», — написал глава Каширы Михаил Шувалов в своем официальном телеграм-канале.

Читайте также:

В Кашире открыли новый игровой городок в космическом стиле.

Глава Каширы Шувалов обсудил с жителями ЖКХ и благоустройство.

Глава Каширы Михаил Шувалов познакомился с производством на заводе «Кристалл».
#жкх
#благоустройство
#жизнь
#память
#подвиг
#операции
#михаил шувалов
#кашира
Читайте нас в
Достижения.рф