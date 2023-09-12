«Выпил и вырубился»: Как Илон Маск пил московскую водку в 2000-х

Фото: istock / Igor Dudchak
«Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол», — пишет в книге Айзексон.
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Фото: istock / Igor Dudchak
«Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол», — пишет в книге Айзексон.
Фото: kremlin.ru
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Занятия будут проходить в очном и онлайн форматах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Программа будет состоять из двух модулей. Занятия будут проходить с сентября по декабрь 2023 года.
Занятия бесплатные, но необходимо пройти конкурсный отбор.
Узнать подробности участия и подробную информацию о конкурсе можно на сайте.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Проект реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьёва, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Уже свыше 160 тысяч жителей Подмосковья скачали цифровой паспорт льготника. Раньше нужно было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Оформить электронный социальный паспорт можно на сайте.
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Фото: Телеграм-канал Михаила Шувалова
«Утраты невосполнимы. И всякий раз, пропуская сквозь себя, искренне разделяю эту безмерную боль и скорбь. Но в памяти народа, в сердцах всех, кто знал наших ребят, их подвиг будет жить вечно. Их слава никогда не угаснет. Вечная память нашим Героям. Терпения и мужества родным и близким. Скорбим вместе с Вами», — написал глава Каширы Михаил Шувалов в своем официальном телеграм-канале.