Выплаты к 1 сентября получат более 4,7 тыс химкинских школьников

Фото: администрация г. о. Химки
«4 731 ребёнок из многодетных семей получит по 3 тыс рублей на покупку школьной формы, 230 детям из многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума – по 10 тыс рублей. Кроме того, родители 17 детей с ограниченными возможностями здоровья получат по 13 тыс рублей на покупку школьной формы и питание», – говорится в сообщении.Подготовка к новому учебному году для каждой семьи – финансово затратный период. Особенно это касается многодетных и семей с низкими доходами, отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
«Наша задача – оказать им поддержку и внимание. Для этого реализуем программу губернатора, предоставляем выплаты в проактивном режиме. Также более 50 химкинских первоклассников получат рюкзаки с полным набором канцелярии», – пояснил Волошин.Рюкзаки вручат семьям с доходами ниже прожиточного минимума, в которых дети идут в первый класс. Внутри – тетради, пенал, цветные карандаши, краски, кисти, альбом для рисования, пластилин, подставка для книг, ножницы, обложки на учебники и тетради.
Информацию о назначении выплат можно получить по телефону 122 горячей линии Минсоцразвития Московской области, по телефону приёмной окружного управления социального развития №22 8 (498) 602-26-50, либо на сайте.
Очный приём граждан по вопросам социальной поддержки сотрудники окружного управления №22 проводят в МФЦ. График работы – с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 часов.
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