Выросло число россиян, пользующихся распродажами для крупных покупок

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Исследование Ozon показало, что россиян, которые делают крупные покупки в рамках распродаж, стало больше.
Так, если в прошлом году пользовались распродажами для серьёзных покупок 13% граждан, то сейчас их число достигло 17%. При этом, каждый шестой совершает покупки на распродажах часто, а половина россиян отметили, что заранее готовятся к «11.11» и «Чёрной пятнице».
Как уточняет Газета.ру, 40% граждан тратят во время распродаж до 5 тыс. рублей, 29% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 16% — от 10 до 20 тыс. рублей.
А самая популярная категория товаров, которые покупаются на распродажах – «Одежда и обувь».
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Как уточняет Газета.ру, 40% граждан тратят во время распродаж до 5 тыс. рублей, 29% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 16% — от 10 до 20 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева