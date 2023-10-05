Вирусный мем Шайлушай захватил Тикток: в чем причина феномена

В соцсетях завирусился гибрид кота, смурфика и гриба. Мем получил популярность не только в России, но и за рубежом. Редакция «Радио 1» расскажет, в чем феномен персонажа и кто стал его автором.
Шайлушай — кто это такой?
Мемы с Шайлушаем: какие они бывают и какие эмоции передают
Мемов с Шайлушаем на просторах интернетов довольно много. К каждому видео с его изображением накладывается отрывок из песни Алана Волкера «The Spectre». Как правило, никакого смысла изображение не несет и видео с этим персонажем абсолютно разного содержания. Пользователи сети испытывают различные эмоции от мемов с Шайлушаем, но все они положительные. Кто-то ностальгирует из-за песни, которая сопровождает персонажа, кому-то нравятся его большие черные глаза и миловидная внешность.
Кто фанаты Шайлушая?
Персонаж полюбился школьникам и подросткам со всего мира. Сначала ролики с изображением гриба-смурфика распространились в России, а затем их полюбила англоязычная аудитория. Примечательно, что выдуманное слово «Шайлушай» не переводится на другие языки мира и звучит везде одинаково. Так, сказочный персонаж позволил людям преодолеть языковой барьер.
Какие еще есть похожие мемы
В сети интернет существует огромное количество мемов на все случаи жизни. Героями изображений становятся люди, животные, вымышленные персонажи, герои мультфильмов и даже предметы.
Мемом, отдаленно напоминающим Шайлушая, стал «Синий лобстер», но история его происхождения менее загадочна. Лобстер породы «Сахарная вата» был выловлен рыболовом из США в 2021 году. Редкий улов был выложен в сеть. Лобстер набрал миллионы просмотров и лайков, а потом вовсе стал мемом.
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