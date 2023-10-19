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Вышедший по УДО милиционер-педофил немедленно взялся за старое

19 октября 2023, 10:57
Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

В Санкт-Петербурге задержали бывшего милиционера-педофила, вышедшего на условиях условно-досрочного освобождения (УДО). Мужчину подозревают в двух эпизодах сексуального насилия над подростком.
Первый случай произошел вечером 17 октября. Согласно заявлению родителей пострадавшего мальчика, на перегоне между станциями метро «Гостиный двор» и «Маяковская» мужчина в толпе прижимался к 12-летнему школьнику и трогал его за половой орган. Второй похожий эпизод произошел на следующий день, 18 октября, также в метро на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Василеостровская», сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Педофила вычислили, внимательно изучив записи камер видеонаблюдения в заданные временные отрезки. Оперативники не без удивления узнали в педофиле своего бывшего коллегу — прапорщика тогда еще милиции Дениса Грибкова. Он был задержан и осужден за совершение актов сексуального насилия над несовершеннолетними в 2010 году.


Один участников поимки преступника Алексей Родин, который в полицейских кругах имеет репутацию «охотника на педофилов», недоумевает: Грибков за свои преступления против детей получил 15 лет, родители могли не опасаться его как минимум до 2025 года, однако кто-то счел, что он крайне необходим городу на Неве и выпустил педофила по УДО в 2021 году. Утешает то, что теперь рецидивист получит как минимум не меньший срок, а значит подростки в Питере на долгое время смогут его не опасаться.

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Каширские боксеры стали победителями и призерами межрегионального турнира
19 октября 2023, 11:42

Фото: iStock/FOTOKITA

Боксеры из Каширы стали победителями и призерами межрегионального турнира по боксу, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
17-й Межрегиональный турнир по боксу класса «Б», посвящённый памяти Романа Яковлевича Жабарова прошёл в Туле с 10 по 14 октября. В нём приняли участие боксёры старше 13 лет из Москвы, Московской области и других российских регионов. 

Каширу на соревнованиях представили воспитанники тренеров Виталия Еремина и Дмитрия Данилова боксерского клуба «Русич» МАУ «Спортклуб Кашира» (Ожерелье).

Двое каширских боксеров стали победителями в своих весовых категориях, а еще один забрал серебряную медаль.

Администрация выразила поздравления победителям, а также их тренерам.

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#подмосковье
#победа
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В Кашире прошло первенство по лазертагу и скалолазанию «Перевал 2023»
19 октября 2023, 11:29

Фото: iStock/Solovyova

Школьники из Каширы приняли участие в первенстве по лазертагу и скалолазанию «Перевал 2023», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Соревнования состоялись 15 октября. В них приняли участие пять команд из каширских школ, а также участники военно-патриотического клуба «Наследники Победы» Дома культуры имени Ленина.

«Каширские школьники с большим энтузиазмом и упорством прошли все этапы в дисциплинах «Захват контрольных точек» и «Скалолазание». Ребята проявили свои умения и навыки, преодолели страх на скалодроме, поиграли в военно-тактическую игру лазертаг. Многие участники были на таких соревнованиях впервые», - прокомментировали первенство представители администрации. 

В завершении, для всех участников соревнований провели чаепитие и награждение победителей. В уютной атмосфере каширским школьникам удалось обсудить насыщенный день и поделиться яркими впечатлениями.

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#первенство
#школьники
#соревнования
#кашира
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В Кашире ввели в эксплуатацию новую подстанцию для обеспечения энергоснабжения
19 октября 2023, 11:19

Фото: iStock/Andrey Grigoriev

В Кашире ввели в эксплуатацию новую подстанцию для обеспечения энергоснабжения тепличного комплекса, об этом сообщает министерство энергетики Московской области.
Подстанция 220 кВ «Тепличная», с трансформаторной мощностью 80 МВА, построена и введена в работу ООО «Агрокультура Групп». 

«Специалисты выполнили расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определили параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестировали телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр», - прокомментировали ситуацию представители министерства.

Отмечается, что благодаря верным расчетам энергетиков и их чёткой, слаженной работе, строительство и ввод в эксплуатацию подстанции удалось реализовать без перебоев электроснабжения для жителей Каширы.

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#специалисты
#кашира
#подмосковье
#энергетика
#станция
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Роскомнадзор подтвердил утечку данных клиентов «МТС Банка»
19 октября 2023, 10:49

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов «МТС Банка». Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
Ранее, в начале сентября, сообщалось, что в сети якобы появилась информация о нескольких миллионах пользователей «МТС Банка». В самой организации опровергли эти данные, сообщив о том, что банк не подвергался хакерской атаке. 

После этого инцидента, проверку провёл Роскомнадзор, который всё же подтвердил утечку персональных данных. Ведомством был составлен административный протокол, который будет передан в суд.

Ранее сообщалось, что сотовый оператор МТС обнулит стоимость исходящих вызовов на номера израильского посольства в России и российского посольства в Израиле, а также на горячую линию «Аэрофлота».

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#роскомнадзор
#банк
#данные
#россияне
#клиенты
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В России найден редкий образец оружия Смутного времени
В Тульской области археологи нашли оружие Смутного времени
19 октября 2023, 10:17

Фото: iStock/Krugloff

Археологи Государственного музей-заповедника «Куликово поле» обнаружили редкий экземпляр оружия, датируемый концом XVI – началом XVII века. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе музея.
Отмечается, что найденным стальным клевецом (холодное острое оружие для нанесения прямого точечного удара), украшенным вставками из серебра, мог владеть представитель высшего сословия, живущий в период Смутного времени.

По словам заведующего отделом археологических исследований музея Евгения Столярова, специалистам предстоит выяснить точный период, в который было изготовлено оружие. Для этого необходимо сравнить его с ранее найденными образцами, хранящимися в российских музеях.

Уточняется, что клевец был случайно обнаружен во время археологических раскопок в Тульской области. После проведения исследований, он будет выставлен на выставках, посвящённых истории Засечной черты, где и был обнаружен. 

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#археология
#оружие
#музей
#история
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Появилась версия двойного убийства в семье Стаса Намина
Роман Микоян убил бабушку и брата, «чтобы прекратили воспитывать»
19 октября 2023, 09:36

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Подозреваемый в убийстве бабушки брата Роман Микоян зарезал бабушку и брата, так как они постоянно пытались учить его жизни. Об этом рассказал он сам во время допроса.
Полина Ткаченко и Артем Микоян просили 39-летнего Романа перестать употреблять наркотики и тусоваться. Он часто попадал в разные неприятные истории из-за своего разгульного образа жизни, сообщает телеграм-канал SHOT. Например, в 2020 году на тусовке в центре Москвы старшего сына известного рокера избили и ограбили. В роковой день Роман снова был под воздействием запрещенных веществ. Когда родственники в очередной раз стали пытаться вразумить его, он не выдержал и схватился за нож.

Роман — приемный сын рок-музыканта. Стас Намин женился на его матери, когда мальчику был год. Сейчас он работает директором по развитию компании Skyeer, которая занимается разработкой аналитической платформы на основе данных съемки с беспилотных летательных аппаратов.

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#сын
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Можайские школьники выиграли поездку в Санкт-Петербург
19 октября 2023, 09:13

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

Школьники из Можайска в составе подмосковной команды выиграли поездку в Санкт-Петербург в Зарнице: Легенды будущего». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.
В рамках военно-патриотической игры «Зарница: Легенды будущего» команда Московской области стала одной из победителей. Участников наградили недельной поездкой в город Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что можайскую область в команде Московской области представляли юнармейцы Степан Пицык, Никита Касаткин, Глеб Горчаков и Тимофей Павлов.

Для победителей подготовили большую патриотическую программу. Ребята посетили музеи и достопримечательности города, прошли мастер-классы по созданию созданию сухого армейского душа и написали письма.

Кроме этого, юнармейцы приняли участие в открытии мемориальных досок лейтенанта внутренней службы,  Героя Российской Федерации (посмертно) Владимира Широкова и участника СВО Александра Горелова, награжденному орденом Мужества.

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#можайск
#юнармия
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#музеи
#петербург
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Андрей Воробьёв посетил Китай и обсудил с партнерами строительства нового завода
19 октября 2023, 09:09

Фото: Фотобанк Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с командой посетили Китай с целью проведения рабочих встреч с будущими и нынешними партнерами. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале.

В Пекине Воробьёв встретился с владельцем компании Huajing Чжен Яохуа и директором по развитию Лай Сяочунь, они обсудили открытие завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов в парке «Есипово» около городского округа Солнечногорск. 

Huajing является одной из самых крупных предприятий в Азии, ежегодно компания выпускает 400 тысяч осей, 40 тысяч подвесок и 1 миллион тормозных колодок. Их продукцию можно приобрести в более чем 60 странах. 

Кроме того, строительство нового завода в Солнечногорске откроет 150 новых рабочих мест и позволит выпускать до 100 тысяч единиц ежегодно выпущенной продукции. Таким образом компания станет крупнейшим для России поставщиком.

«Мы со своей стороны поможем получить землю, будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы наши китайские партнеры чувствовали себя комфортно, уверенно и были сосредоточены на своём бизнесе. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным!», — заключил Воробьёв. 

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В России изменится цена на пиво, сидр и медовуху
Власти РФ рассмотрят изменение цены на пиво и сидр
19 октября 2023, 06:37

Фото: istockphoto.com/Dziggyfoto

Правительство Российской Федерации планирует рассмотреть возможность государственного регулирования цен на напитки, такие как пиво, сидр, медовуха и пуаре, что может повлечь за собой изменение стоимости указанных напитков. Кабмин уже обратился в Министерство финансов с соответствующей инициативой, передает ТАСС.
«Запрос на государственное вмешательство в ценообразование направлен в аппарат Правительства Российской Федерации и отправлен на экспертное рассмотрение в Министерство финансов России», — говорится в заявлении пресс-службы Кабмина.
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