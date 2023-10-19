Вышедший по УДО милиционер-педофил немедленно взялся за старое

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В Санкт-Петербурге задержали бывшего милиционера-педофила, вышедшего на условиях условно-досрочного освобождения (УДО). Мужчину подозревают в двух эпизодах сексуального насилия над подростком.
Первый случай произошел вечером 17 октября. Согласно заявлению родителей пострадавшего мальчика, на перегоне между станциями метро «Гостиный двор» и «Маяковская» мужчина в толпе прижимался к 12-летнему школьнику и трогал его за половой орган. Второй похожий эпизод произошел на следующий день, 18 октября, также в метро на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Василеостровская», сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
Педофила вычислили, внимательно изучив записи камер видеонаблюдения в заданные временные отрезки. Оперативники не без удивления узнали в педофиле своего бывшего коллегу — прапорщика тогда еще милиции Дениса Грибкова. Он был задержан и осужден за совершение актов сексуального насилия над несовершеннолетними в 2010 году.
Один участников поимки преступника Алексей Родин, который в полицейских кругах имеет репутацию «охотника на педофилов», недоумевает: Грибков за свои преступления против детей получил 15 лет, родители могли не опасаться его как минимум до 2025 года, однако кто-то счел, что он крайне необходим городу на Неве и выпустил педофила по УДО в 2021 году. Утешает то, что теперь рецидивист получит как минимум не меньший срок, а значит подростки в Питере на долгое время смогут его не опасаться.
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Педофила вычислили, внимательно изучив записи камер видеонаблюдения в заданные временные отрезки. Оперативники не без удивления узнали в педофиле своего бывшего коллегу — прапорщика тогда еще милиции Дениса Грибкова. Он был задержан и осужден за совершение актов сексуального насилия над несовершеннолетними в 2010 году.
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Александр Бойцов