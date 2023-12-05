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«Высокоточные комплексы» досрочно выполнили ГОЗ на поставку ЗРПК «Панцирь» в 2023 году

05 декабря 2023, 10:48
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) досрочно выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Об этом сообщили в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы».
Сообщается, что зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» был доработан отечественными разработчиками, в результате чего увеличилась эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам, а также при поражении «сложных» снарядов и ракет. Результаты применения «Панцирей» продемонстрировали правильность внедрения доработок.

Отмечается, что на данный момент тульское предприятие продолжает осуществлять выпуск зенитных ракетно-пушечных комплексов сверх графика.


Ранее сообщалось, что российские бойцы на херсонском направлении начали применять на Днепре «водный внедрожник» — аэролодку Alligator («Аллигатор»). Образец лодки был представлен на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря.

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#разработка
#минобороны рф
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Объявленный в розыск основатель «Тануки» вышел на связь
Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов заявил, что находится в Лондоне
05 декабря 2023, 10:12

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Ресторатор Александр Орлов, объявленный в России в розыск по уголовному делу, находится в Лондоне. Об этом Орлов сообщил в беседе с Forbes.kz.
Сообщается, что Орлов находится в Лондоне по причине открытия ресторана греческой кухни Gaia. Также он добавил, что новое заведение планируется открыть и в Гонконге.

По его словам, из всех собственных российских проектов он вышел. Ресторатор заключил, что возбуждение уголовного дело стало для него крайне неожиданным.

Напомним, в ноябре стало известно, что основателя сетей ресторанов «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова объявили в международный розыск. Такая мера связана с причинением ресторатором имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. В суде добавили, что дата рассмотрения ходатайства ещё не назначена.

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Мытищинские юнармейцы стали лауреатами форума «Патриот – это Я»
05 декабря 2023, 09:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Юнармейцы из Мытищ стали лауреатами всероссийского форума «Патриот – это Я». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
В форуме приняли участите свыше тысячи юнармейцев со всей страны.

В рамках мероприятия мытищинская команда «Медиа-Ю» представляла стенд «Фотозона Юнкор», на котором были размещены фотографии и работы юнармейцев на Всероссийских соревнованиях.

Награды всероссийского форума «Патриот – это Я» получили юнармейцы мытищинской школы № 3 за свои достижения. Знаком «Юнармейская доблесть» 3 степени наградили Екатерину Королёву, Дарью Смыслову, Александра Карсунцева и Владимира Свитова за активное участие в слёте «Пост № 1».

Стоит отметить, что на форуме торжественно наградили подмосковных корреспондентов, которые победили в конкурсе «Спецкор» на «Слёте активистов Часовых Постовиков».

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#юнармия
#подмосковье
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Стилист Герман назвала тренды зимы 2024 года
05 декабря 2023, 09:00

Фото: IStock/AnnaStills

В моду возвращаются джинсы с низкой посадкой, кружево и трикотаж. Как правильно сочетать это между собой и не прогадать с трендом, в эфире «Радио 1» рассказала стилист Марина Герман.
В этом сезоне трикотажные вещи особенно популярны, отмечает эксперт в сфере моды. Особой популярностью пользуются тёплые платья плотной вязки.
«Если у нас платье-свитер плотной вязки, это может быть и мини модель. А если мы хотим длинное платье, то это может быть платье-водолазка, которую мы можем сочетать с оверсайз жакетом, так как многослойность у нас по-прежнему актуальна», — отметила Марина Герман.
Также в магазины возвращаются джинсы скини с низкой посадкой. Но носить их нужно аккуратно, чтобы не провалиться в прошлое. По словам стилиста, в этом сезоне лучше выбирать тёмные скини, которые можно будет сочетать с объёмным верхом и правильной обувью.
«У нас также актуальны багги – это широкие джинсы на низкой посадке. Но они не для всех. Их можно сочетать с обувью на каблуке и обтягивающим верхом, чтобы не казаться тумбочкой, так как они действительно прибавляют объём. Также можно смело надевать прямые брюки», — добавила собеседница.
Стилист также призвала выбирать только актуальные модели, опираться на ассортимент в магазинах. Она напомнила, что не все вещи из прошлого подойдут под сегодняшний стиль.
«Я бы убрала гипюровые платья с трикотажными вставками и рукавами три четверти. Я бы убрала прилегающие короткие пуховики с поперечной стежкой, но использовала бы их как первый слой объёмного образа и убрала бы пуховики с меховой опушкой по периметру капюшона, а также с ремнём на талии», — добавила Марина Герман.
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#вещи
#магазины
#стилист
#стиль
#одежда
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«Известия»: 40% релокантов вернулись в Россию
05 декабря 2023, 06:01

Фото: iStock/macky_ch

Около 40% релокантов, которые покинули страну в 2022 году, решили вернуться в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Финион».
«Около 40% релокантов решили вернуться в Россию. Такую цифру приводят специалисты, помогающие с оформлением вида на жительство (ВНЖ) в других странах. Обратно едут из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком, полагают эксперты», — говорится в публикации.

Отмечается, что это хороший знак для экономики из-за нехватки кадров в РФ.

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#рф
#россия
#россияне
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Россиянам объяснили, можно ли заставить такси подешеветь
Доцент Попов: Цены на такси не снизятся из-за административных мер
05 декабря 2023, 02:27

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Юрист Владимир Попов заявил, что предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы с помощью административных мер невозможно. Об этом пишет «Прайм».
«Сфера таксомоторных перевозок при попытке государства жестко регулировать цены в значительной части уйдет в тень, что полностью противоречит государственной политике», — цитирует агентство слова собеседника.

Попов добавил, что для повышения тарифов у перевозчиков есть экономические основания — кроме общего ускорения инфляции и роста ставок по автокредитам, это также законодательные изменения, вступившие в силу в сентябре. Так, в России ужесточили требования к водителям и агрегаторам. Теперь за сотрудничество с нарушениями они несут материальную ответственность.

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#такси
#цены
#авто
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В Госдуме призвали СКР проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»
05 декабря 2023, 00:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава Комитета Госдумы РФ по защите семьи Нина Останина призвала СК и Роскомнадзор проверить сериалы «Пищеблок» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пишет РИА Новости.
Депутат выразила опасение о наличии в этих сериалах пропаганды и распространения запрещенной информации, способной причинить подрастающему поколению вред.

Она отметила, что смерть 15-летнего школьника в Иркутске на остановке «Лисиха» связывают с сериалом «Слово пацана». Останина считает, что сцены из сериала могут внушать ужас.

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День волонтёра в 2023 году: история торжества, как отмечать
05 декабря 2023, 00:05

Фото: istockphoto.com/AaronAmat

Пятого декабря ежегодно отмечают праздник те, кто считает своим долгом безвозмездно помогать обществу. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появились добровольцы, как отмечается торжество и что нужно, чтобы стать волонтёром.

День волонтёра: история праздника


С инициативой учредить праздник выступила Ассамблея ООН в 1985 году. Торжество предлагалось установить, чтобы привлечь внимание к людям, которые оказывают помощь на безвозмездной основе. Россия присоединилась к празднику в 2017 году. Торжество официально не установлено и не относится к числу государственных праздников.

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День волонтёра: как отмечают


Торжество сопровождается проведением флешмобов и массовыми мероприятиями. В День волонтёра проводятся конкурсы, благотворительные концерты и праздничные торжества. Общественные организации, которые занимаются оказанием помощи на безвозмездной основе, рассказывают о своей деятельности и призывают неравнодушных граждан присоединиться к ним.

Праздник отмечается в этот день во многих странах мира. Каждый, кто хочет быть причастным к торжеству, стремится сделать добро или совершить героический поступок.

Как стать волонтёром в России


В России существует целый ряд организаций, которые занимаются различными видами благотворительности. Перед тем, как присоединиться к какому-либо волонтерскому движению, нужно определиться со сферой деятельности, которой предстоит заниматься в дальнейшем. Подать заявку можно на сайте организации, к которой может присоединиться любой желающий.

Перед началом работы, с добровольцем, как правило, проводят инструктажи, в некоторых организациях требуется пройти полноценное обучение. Самой крупной онлайн-площадкой о добровольчестве является Добро.ru, создание которой в 2016 году поддержал президент России Владимир Путин. 

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#праздник
#владимир путин
#волонтеры
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В России могут амнистировать некоторую категорию женщин
Путин: надо принять решение по амнистии женщин за ненасильственные преступления
04 декабря 2023, 22:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил необходимости принятия решений по амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание в тюрьмах за ненасильственные преступления. Об этом он говорил в рамках общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к Путину с просьбой помиловать всех женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение ненасильственных преступлений, у которых есть несовершеннолетние дети. Кроме того, тех, которые впервые совершили преступление, по чьим делам ​отсутствуют ​потерпевшие.

Путин решил логичным такое предложение, согласившись с Меркачевой.


«Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», - сказал российский лидер.

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#лидер
#амнистия
#женщины
#преступление
#тюрьма
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Путин призвал поддержать гражданских жён погибших на СВО бойцов
Путин: надо подумать, как поддержать гражданских жён погибших участников СВО
04 декабря 2023, 21:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо найти решение вопроса о поддержке гражданских супруг погибших в зоне спецоперации военных, а также их детей, рожденных вне официального брака. Об этом он говорил на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и на тему поддержки тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. Есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в гражданском браке», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что дети, рожденные в гражданском браке, а также гражданские супруги погибших участников спецоперации не должны остаться без поддержки государства.

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