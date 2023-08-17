Высоту построенных в Подмосковье за три года многоэтажек сравнили с 63 Эйфелевыми башнями

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Суммарная высота всех многоквартирных жилых домов, построенных в Подмосковье за последние три года, составила 20 тыс 790 метров. Это 63 Эйфелевых башни. Такими подсчётами поделились в пресс-службе Главгосстройнадзора в Московской области.
По данным пресс-службы, с начала нынешнего года на территории региона под надзором ведомства начали строить 89 многоквартирных домов.
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Лора Луганская