Выступление Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» длилось почти 4 часа

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» завершилось, продлившись 3 часа 40 минут.
«Закончу тем, с чего начал: в этом смысле укрепление многополярного мира неизбежно», — такими словами завершил свое выступление глава российского государства.
Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.
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