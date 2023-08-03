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Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина вручила дипломы магистрам Государственного университета просвещения

03 августа 2023, 16:30

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Доме Правительства Московской области состоялось вручение дипломов выпускникам кафедры государственных закупок Государственного университета просвещения.

Кафедра государственных закупок Государственного университета просвещения создали в 2016 году, с тех пор обучение на ней прошли свыше 230 человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

«В этом году диплом магистра получили 33 человека. Уверена, что полученные знания пригодятся выпускникам в профессиональной деятельности и станут импульсом для дальнейшего развития», — отметила вице-губернатор Ирина Каклюгина в своём поздравительном слове.



Несколько магистрантов планируют продолжить обучение в аспирантуре университета, а кто-то хочет заняться научной и педагогической деятельностью.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#подмосковье
#губернатор
#обучение
#ирина каклюгина
#диплом
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В Подмосковье построят комплекс по производству средств личной гигиены
03 августа 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект производственно-складского комплекса компании «TD Altera Distribution» в Наро-Фоминском городском округе.

В Наро-Фоминском городском округе в деревне Слизнево запланировано строительство производственно-складского комплекса компании «TD Altera Distribution», специализирующейся на изготовлении товаров для дома и средств личной гигиены. Предприятие будет поделено на технологический цех, где установят автоматизированное оборудование, административную часть и зону хранения готовой продукции. Инвестиции застройщика в проект составят 130 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Реализация проекта создаст 14 новых рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Комплекс для производства конвейерного оборудования построят в Балашихе.

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#оборудование
#центр содействия строительству
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За ремонт дорог на «Доброделе» за месяц проголосовали 125 тыс жителей
03 августа 2023, 17:30

Фото: Минтранс МО

Во втором этапе голосования по ремонту дорог на будущий год на региональном портале «Добродел» за месяц приняли участие 125 тыс жителей Подмосковья. Оно проходит с 1 июля по 31 августа, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
Голосование пользуется большой популярностью среди пользователей «Добродела». Больше всего голосов оставили жители городских округов Ступино (24 тыс), Воскресенский и Коломенский (по 11 тыс), Дмитровский (8 тыс) и Серпухов (7,5 тыс).
 
Проголосовать можно только за одну дорогу. При желании разрешается приложить фото и оставить комментарий. Можно поддержать других пользователей комментарием или лайком.
 
Во второй этап голосования на «Доброделе» включены дороги, отобранные специалистами на основании предложений жителей. По результатам финального этапа определят участки, которые включат в программу ремонта на следующий год. Это будут дороги, получившие наибольшую поддержку жителей.

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150 тыс пользователей «Добродела» участвовали в сборе предложений по ремонту дорог
 

#голосование
#ремонт дорог
#добродел
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище
03 августа 2023, 17:10

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Народную артистку РСФСР актрису театра и кино Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Отмечается, что церемония прощания с Мирошниченко состоится 7 августа в Московском художественном театре им. А. П. Чехова.

Напомним, 3 августа о смерти Ирины Мирошниченко сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Актрисе был 81 год. Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание. 

Предварительной причиной смерти Мирошниченко является полиорганная недостаточность вследствие септическего шока. Подобное осложнение тяжелой инфекции не позволяет тканям пропускать кислород, при этом происходит критическое понижение артериального давления. Подобное состояние развилось у актрисы из-за инфекционного эндокардита - воспаления внутренней оболочки сердца. 

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#церемония
#актриса
#ректор
#смерть
#артист
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В Совфеде пересаживать чиновников на отечественные авто призвали постепенно
Сенатор Тимченко: Закупать отечественные авто для чиновников стоит после поломки старых
03 августа 2023, 17:03

Фото: iStock/djedzura

Идея о закупке отечественных автомобилей для чиновников абсолютно правильная, однако, рационально было бы делать это постепенно, по мере поломки нынешних, заявил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в интервью «РИА Новости».
«В этой ситуации, конечно, эффективнее доездить (на импортных автомобилях) до тех пор, пока они придут в состояние, когда их будет невозможно обслуживать, и вместо них, конечно, закупать отечественные автомобили. Это, я считаю, будет рационально», - прокомментировал ситуацию Тимченко.  

Он также добавил, что полностью поддерживает идею о замене иностранного автопарка на отечественный.  

Сенатор подчеркнул, что сам автомобили не покупает, а пользуется теми, что ему предоставляют. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома. 

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#чиновники
#автомобили
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Синоптик Леус: Самыми знойными днями в Москве станут 5 и 6 августа
03 августа 2023, 16:55

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что самый жаркий день этого лета ещё не наступил, наиболее жаркими могут стать 5 и 6 августа.
«Мы ожидаем, что в субботу, 5 августа, впервые за этот год температура в Москве преодолеет отметку плюс 30°C. А самыми знойными днями этой волны жары станут воскресенье и понедельник, 5 и 6 августа. В эти дни воздух прогреется до 31-33°C в Москве и 29-34°C в Подмосковье», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Леус.

При этом он подчеркнул, что окончательные выводы по поводу самого жаркого дня этого лета в Московском регионе можно будет сделать лишь после 1 сентября.

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#погода
#москва
#лето
#жара
#прогноз
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Подмосковное Минобразования опубликовало даты каникул на новый учебный год
03 августа 2023, 16:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Министерство образования Московской области рассказало, когда будут учиться и отдыхать школьники в новом учебном году. Рекомендованный календарь на 2023-2024 годы появился в Telegram-канале ведомства.
«Всего детей ждут 168 учебных дней. Каникулы будут проходить 9-15 октября, 20-26 ноября, 19-25 февраля, а также 8-14 апреля. В новогодние праздники школьники будут отдыхать с 30 декабря по 8 января», – говорится в сообщении.
Как отметили в подмосковном Минобразования, годовые оценки будут выставлены до 29 мая. Далее у школьников – полторы недели дополнительных занятий и индивидуальных консультаций. Летние каникулы начнутся 8 июня. 

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#школа
#образование
#министерство образования мо
#каникулы
#учёба
#московская область
#подмосковье
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Автоэксперт Кадаков призвал запретить электросамокаты в крупных городах
03 августа 2023, 16:25

Фото: istockphoto.com/Maksym Belchenko

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков предложил запретить в крупных городах электросамоткаты для обеспечения наибольшей безопасности граждан.
«Не везде, но в крупных городах, где по тротуарам уже страшно ходить. Проще запретить и действовать по разрешительному методу. Вот в этом парке стоит знак, значит, можно кататься», — пояснил в беседе с RT Кадаков.

По его мнению, предложенный ранее обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов внесёт лишь больше путаницы и лишь прибавит проблем.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ввести обязательный технический осмотр электрических самокатов в России для обеспечения большей безопасности. Он пояснил, что с ростом популярности электросамокатов в России участились случае и ДТП с их участием, в результате которых страдают люди. Причинам подобных происшествий в том числе могут быть и технические неисправности средства, о которых известно лишь их владельцам.

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#дтп
#самокат
#закон
#техосмотр
#запрет
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Пожар в Воскресенске локализовали
03 августа 2023, 16:04

Фото: iStock/Distortion Media

Глава муниципалитета Алексей Малкин заявил, что пожар в горящем в Воскресенске цехе по производству кислородных аккумуляторов локализовали.
Малкин считает, что, по предварительной причине, пожар начался из-за нарушения правил противопожарной безопасности.

Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово. Из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов эвакуировали семь человек. Взрыв, прогремел на бывшем заводе «Красный строитель». За взрывом последовал крупный пожар. По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы. 

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#пожар
#взрыв
#человек
#нарушения
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ЦППК раздаст пассажирам питьевую воду
03 августа 2023, 15:59

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Сотрудники ЦППК предлагают пассажирам питьевую воду в часы пик, в связи с жаркой погодой.
Синоптики обещают до +31 градуса, в связи с чем сотрудники ЦППК будут предлагать питьевую воду пассажирам пригородных поездов на вокзалах:
— Ярославский;
— Савеловский;
— Курский;
— Белорусский;
— Павелецкий.

Также, питьевую воду будут предлагать на станциях:Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная, Нижегородская, сообщает «Радио 1» пресс-служба АО «Центральная ППК».

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