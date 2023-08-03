Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина вручила дипломы магистрам Государственного университета просвещения

Кафедра государственных закупок Государственного университета просвещения создали в 2016 году, с тех пор обучение на ней прошли свыше 230 человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

«В этом году диплом магистра получили 33 человека. Уверена, что полученные знания пригодятся выпускникам в профессиональной деятельности и станут импульсом для дальнейшего развития», — отметила вице-губернатор Ирина Каклюгина в своём поздравительном слове.





Несколько магистрантов планируют продолжить обучение в аспирантуре университета, а кто-то хочет заняться научной и педагогической деятельностью.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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