Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина вручила дипломы магистрам Государственного университета просвещения

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Кафедра государственных закупок Государственного университета просвещения создали в 2016 году, с тех пор обучение на ней прошли свыше 230 человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
«В этом году диплом магистра получили 33 человека. Уверена, что полученные знания пригодятся выпускникам в профессиональной деятельности и станут импульсом для дальнейшего развития», — отметила вице-губернатор Ирина Каклюгина в своём поздравительном слове.
Несколько магистрантов планируют продолжить обучение в аспирантуре университета, а кто-то хочет заняться научной и педагогической деятельностью.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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