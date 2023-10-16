Вице-губернатора Петербурга Разумишкин: Все дома города готовы к зиме

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Вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что в настоящее время все жилые дома города подготовлены к зиме.
«В Петербурге насчитывается более 24 тыс. жилых домов – все они на сегодняшний день подготовлены к предстоящей зиме. В городе началось периодическое протапливание – 95% домов города на данный момент отапливаются. Главное, решить сейчас, а не в минусовую температуру нюансы, связанные с протечками кровель, прорывами труб», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Разумишкин.
Кроме того, в городе используется технология «греющий кабель» для кровлей зданий. Этой технологией, по его словам, оборудованы уже не менее 185 зданий в Петербурге. При этом, вице-губернатор, подчеркнул, что такая технология не является панацеей, а потому при обильном снегопаде помощь специалистов необходимо.
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