Вице-президент Всемирного еврейского конгресса Шифрин объявлен в розыск МВД РФ

В 2023 году пятница 13-го выпадает на январь и октябрь. Этот день считается несчастливым и все негативные события приписывают «дьявольским проискам». Редакция «Радио 1» расскажет, откуда возникло суеверие, какие существуют приметы и как избежать неприятностей.