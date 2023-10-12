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МВД РФ объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения, вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина по статье Уголовного кодекса. По какой именно статье, в ведомстве не уточнили.
Известный как близкий друг Зеленского, Шифрин более всего прославился тем, что во время продажи металлургического завода пытался надуть Рината Ахметова и российский ВТБ, выдавший кредит на покупку предприятия. Считается, что на счетах его компаний оседают средства, наворованные Зеленским из бюджета Украины. Странно, что на Украине Шифрин не преследуется — известно, что президент Незалежной не прочь упратать своих бывших корешей за решетку.
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Александр Бойцов