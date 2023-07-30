Вице-спикер Даванков предложил создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что нужно проработать точечное смс-информирование жителей Москвы, а также отслеживание БПЛА с помощью городских камер. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, до конца спецоперации необходимо переоборудовать половину «дорожных и уличных камер». Даванков уверен, что эта система поможет москвичам заранее узнать о приближении БПЛА и принять все необходимые меры.
Отмечается, что профильным организациям следует дать рекомендации жителям Москвы о том, как вести себя в случае атаки беспилотников. Даванков подчеркнул, что все необходимые действия будут тщательно проработаны с комитетом Госдумы по обороне.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.
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Отмечается, что профильным организациям следует дать рекомендации жителям Москвы о том, как вести себя в случае атаки беспилотников. Даванков подчеркнул, что все необходимые действия будут тщательно проработаны с комитетом Госдумы по обороне.
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Екатерина Коршунова