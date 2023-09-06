Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил запретить объявления на английском языке в самолётах

Фото: iStock/iunewind
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах. Соответствующее письмо он уже отправил в Министерство транспорта РФ, сообщает РИА Новости.
«С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие многочисленных объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно», — отметил парламентарий.По мнению Чернышова, вся информация на авиарейсах дублируется и на русском языке, в результате чего создаётся ненужный звуковой и визуальный шум. Вице-спикер призвал думать об удобстве россиян, а также о популяризации и сохранении русского языка.
Ранее Минтранс предложил исключить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро. Об этом говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Решение по переводу на английский язык схем, указателей и объявлений остановок, регионы будут принимать согласно своим правилам пользования внеуличным транспортом.
Читайте также:
В Египте заявили о росте интереса к изучению русского языка
Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка на схемах метро
Вассерман предложил провести голосование об отмене английского языка в России
Артем Путинцев