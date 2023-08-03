Вице-спикер Госдумы Чернышов призывает расширить сроки выплат детского пособия

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Законопроект о сохранении выплат по уходу за ребёнком до момента зачисления в детсад подготовил и направил на отзыв в правительство РФ вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Чернышов предлагает право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком сохранить и после достижения ребёнком 1,5 лет, если его отказались зачислить в детский сад. Таким образом Социальный фонд будет обязан выплачивать пособие до момента предоставления места в детском саду. К примеру, если место найдётся в 2 года, то и пособия будут осуществляться до 2 лет.
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