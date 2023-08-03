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Вице-спикер Госдумы Чернышов призывает расширить сроки выплат детского пособия

03 августа 2023, 07:48

Фото:istockphoto/oksix

Законопроект о сохранении выплат по уходу за ребёнком до момента зачисления в детсад подготовил и направил на отзыв в правительство РФ вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
ТАСС пишет, что депутат предложил внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», дополнить статьи 13 и 14.

Чернышов предлагает право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком сохранить и после достижения ребёнком 1,5 лет, если его отказались зачислить в детский сад. Таким образом Социальный фонд будет обязан выплачивать пособие до момента предоставления места в детском саду. К примеру, если место найдётся в 2 года, то и пособия будут осуществляться до 2 лет.


По словам вице-спикера, такая мера поддержки особенно актуальна для одиноких матерей, которые зачастую вынуждены полагаться на пособие до полутора лет, которое не превышает 40% от средней зарплаты. А когда ребёнку уже 1,5 года, а места в детском саду так и не нашлось, мать оказывается в критической ситуации.

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#дети
#детский сад
#госдума
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Умер испанский военный журналист Рамон Лобо
03 августа 2023, 08:11

Фото:iStock/SergeyPankratov

68-летний военный испанский журналист-корреспондент Рамон Лобо Лейдер скончался в Мадриде.
Испанская газета El Pais пишет, что журналист и писатель Рамон Лобо, легенда испанской прессы, умер 2 августа в Мадриде от рака легких, диагностированного в прошлом году.
 
Журналист родился в 1955 году в Маракайбо, Венесуэла. Около 20 лет писал об основных международных конфликтах от Боснии и Чечни до Ирака, Афганистана или Ливана. В 2001 году удостоился XVIII Премии Сирило Родригеса в области журналистики, которую присуждает Ассоциация печати города Сеговия.
 
В паузах между лечением Рамон Лабо Лейдер отправился в Венецию, где посетил могилу Иосифа Бродского.

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#испания
#смерть
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Айтишники без высшего образования получат отсрочку от армии
Минцифры предложило отсрочки от армии для IT-сотрудников без высшего образования
03 августа 2023, 07:59

Фото: iStock/dusanpetkovic

Минцифры выступило с предложением об отсрочке от военной службы сотрудникам IT-компаний, имеющим только среднее профильное образование. Об этом пишет издание «Известия».
Соответствующее предложение направлено в Госдуму.

По информации издания, в связи с действующими правилами, на отсрочку от прохождения срочной службы, могут рассчитывать специалисты IT-компаний с государственной аккредитацией и высшим образованием.

Инициатива обусловлена тем, что в ряде компаний существуют ценные сотрудники, не имеющие профильного высшего образования. Поэтому, в условиях дефицита кадров, им предложено также предоставлять право на отсрочку. 

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Стало известно, когда начнётся приём заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов

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#минцифры
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Россияне массово перестали ездить в Европу
АТОР: Поток туристов из России в Европу упал на 90%
03 августа 2023, 05:35

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Количество российских туристов, посещающих Европу, сократилось на 90 процентов в сравнении с уровнем до пандемии COVID-19. Это стало известно из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР), которые были опубликованы в газете «Известия».
Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян предупредил, что перспективы улучшения ситуации в ближайшем будущем выглядят маловероятными. Процесс получения виз стал более сложным, разрешения на въезд, как правило, выдаются только на длительность поездки, а консульства часто закрываются, указал он. В то же время, некоторые европейские страны, такие как Греция, Италия, Испания и Франция, продолжают оставаться относительно гостеприимными для российских туристов.

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В России решили вернуть штрафы за превышение средней скорости
«Коммерсант»: дорожные камеры оборудуют секундомерами для фиксации превышения скорости
03 августа 2023, 05:19

Фото: администрация г. о. Мытищи

В России рассматривается вопрос о возвращении штрафов за превышение водителями средней скорости на дорогах, что предполагает измерение времени проезда между двумя или более дорожными камерами, сообщает «Коммерсант».
Ранее подобная система уже функционировала в РФ, но была отменена два года назад по решению ГИБДД. В то время Верховный суд пояснил, что для указания места нарушения должно использоваться конкретное место, а не просто участок дороги.

Однако, учитывая данную критику, Министерство транспорта разработало проект изменений в ПДД, предполагающих введение нового термина — «средняя скорость движения транспортного средства».

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#минтранс
#рф
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В России сложился дефицит дальнобойщиков
«Ведомости»: в России сложился острый дефицит водителей-дальнобойщиков
03 августа 2023, 05:05

Фото: iStock/Vera Shestak

Заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК, Вадим Филатов, в беседе с «Ведомостями» подчеркнул критическую нехватку дальнобойщиков в России.
По оценкам компании ПЭК, в стране существует дефицит приблизительно в 60 000 водителей, а сама компания испытывает недостаток около 5 процентов от общего числа водителей грузовиков.

Филатов отметил, что отрасль столкнулась с «экстремальным дефицитом» водителей тяжелых грузовиков весом более 3,5 тонн (категория Е). По данным комплексного опроса крупнейших предприятий сектора, за последние пять лет дефицит увеличился с 15 до 21 процента.

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#дефицит
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Туристы все чаще отправляются в спонтанные поездки по России
«Алеан»: две трети туристов готовы спонтанно отправиться в путешествие в соседний регион
03 августа 2023, 04:29

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Отчет национального туроператора «Алеан» указывает на увеличение процента неожиданных путешествий среди россиян, передает РИА Новости. Компания провела опрос среди 500 агентов и 200 туристов, в ходе которого было отмечено рост бронирований с ближайшими датами поездок и значительное уменьшение периода планирования.
Путешественники все чаще определяются с маршрутом менее чем за неделю до отпуска. Исследование «Алеан» показывает, что за семь месяцев 2023 года количество таких бронирований увеличилось вдвое (с 4,8 до 11,5 процентов).

Стоит отметить, что летом доля спонтанных поездок достигла 22 процентов. 9 процентов турагентов подтвердили, что большинство обращений в настоящее время имеют такой характер.

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#новости
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Первая за почти 50 лет станция «Луна-25» полетит 11 августа
Первая за почти 50 лет станция «Луна-25» полетит рано утром 11 августа
03 августа 2023, 03:55

Фото: iStock/dima_zel

После почти полувекового перерыва российская лунная станция «Луна-25» отправится на естественный спутник Земли в ранние утренние часы 11 августа. Время запуска ракеты-носителя установлено на 2:10 мск, передает РИА Новости.
Выбранный основной день запуска — 11 августа, когда ракета «Союз-2.1б» с ускорительным блоком «Фрегат» и автоматической станцией будет запущена с космодрома Восточный в 2:10:57 мск. Запасное время запуска намечено на 2:35 мск 12 августа.

Последняя российская станция «Луна-24» была запущена в 1976 году, и ее возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 граммов лунного грунта.

У «Луны-25» нет возвращаемого аппарата. Она должна стать первой станцией в истории, которая совершит посадку на Южном полюсе Луны (в районе параллели 70 градусов южной широты). Основными целями миссии будут тестирование технологий мягкой посадки, изучение внутренней структуры Луны и поиск ресурсов, включая воду.

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#аппарат
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Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе
Эксперт Зеленый: Китай к концу 2030-х годов может сравняться с США в космосе
03 августа 2023, 02:57

Фото: iStock/Ales_Utovko

Китай к концу следующего десятилетия может значительно усилить свое присутствие в космосе, догнав по этому показателю США, предположил в беседе с РИА Новости научный руководитель Института космических исследований, академик Лев Зеленый.
«Возможно, к середине или концу 2030-х Китай значительно увеличит свое влияние в космосе, став ключевым или по крайней мере, сравнимым с США игроком», — предполагает ученый.
Зеленый пояснил, что в гонке за космическое преимущество невозможно выделить одного лидера, поскольку этот сектор представляет собой множество взаимосвязанных направлений. Если страна лидирует в одной области, она может отстать в другой. Эксперт привел в пример космическую гонку второй половины XX века, когда астронавты США высадились на Луну, а советский космический аппарат привез образцы лунного грунта.

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США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла
Госдеп: США сохраняют посольство в Нигере и хотят скоро прислать нового посла
03 августа 2023, 02:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госдепартамент США заявил о сохранении своего посольства в Нигере, несмотря на эвакуацию некоторых его сотрудников, и подчеркнул продолжение дипломатического диалога с африканским государством, передает РИА Новости. Кроме того, в ведомстве выразили ожидание скорого прибытия нового американского посла в страну.
После домашнего ареста президента Нигера Мохамеда Базума госдепартамент дал указание о выезде из страны не основного состава дипломатического представительства в столице Ниамее, включая семьи дипломатов.

«Американское посольство продолжает работу, ограниченно предоставляя экстренные услуги гражданам США... Мы продолжаем поддерживать дипломатические контакты на высочайших уровнях», — указывается в пресс-релизе.
Госдепартамент также выразил надежду на скорое прибытие в Ниамей Кэтлин Фитцгиббон, которую Сенат США недавно утвердил на пост нового американского посла в Нигере.

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