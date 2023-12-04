Вице-спикер Госдумы Толстой предложил наказывать за ложные доносы на семью

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Жителей России могут начать наказывать за ложные доносы на семью.
Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой «Парламентской газете». По его словам, российские органы опеки простроены на основе «ювенальных подходов» Запада.
Он отметил, что цель государства заключается в том, чтобы охранять семью, а не пытаться лишить людей родительских прав и «творить прочую чушь».
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что нужно стимулировать рождаемость разными способами. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что сегодня государству нужна доктрина «идентичности через русскую многонациональность».
Демографию следует поднимать не только за счет рождения, но и с помощью процедуры «обрусения» за счет потоков мигрантов и увеличения населения.
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«Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального пазла», —сказал Петр Толстой.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что нужно стимулировать рождаемость разными способами. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что сегодня государству нужна доктрина «идентичности через русскую многонациональность».
Демографию следует поднимать не только за счет рождения, но и с помощью процедуры «обрусения» за счет потоков мигрантов и увеличения населения.
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Мария Фирсова