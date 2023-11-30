Витушева: 129 бесхозяйных дорог поставили на баланс г.о. Истра в 2023 году

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава Истры Татьяна Витушева рассказала, что поставили на баланс 129 бесхозяйных дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
Общая протяженность бесхозных дорог составила 95 километров.
больше всего таких дорог было зарегистрировано на территориях Кострово-Онуфриевского, Новопетровско-Ядроминского, Ермолинского, Павло-Слободского и Лучинского районов округа.
Стоит отметить, что работы по оформлению бесхозяйных дорог и постановке их на баланс продолжатся в 2024 году.
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«Большинство из этих дорог не имеют асфальтового покрытия и находятся в ненормативном состоянии. Данные дороги теперь включены в реестр муниципального имущества, а значит будут эксплуатироваться с учетом существующих нормативов, включая ремонт и уборку», - подчеркнула Татьяна Витушева.
Стоит отметить, что работы по оформлению бесхозяйных дорог и постановке их на баланс продолжатся в 2024 году.
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Мира Полтева