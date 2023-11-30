Витушева: число мест в мини-садике в ЖК «Новоснегирёвский» увеличат до 150

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
Татьяна Витушева посетила палисадик в жилом комплексе «Новоснегирёвский», сообщила сама глава городского округа Истра. Дошкольное учреждение открылось в этом году.
«Это был один из самых массовых наказов жителей этой территории, потому как вопрос нехватки мест стоял очень остро. Палисадик располагается на первом этаже жилого дома, занимает площадь более 170 кв м и рассчитан на 100 детей. В помещении был проведён капремонт, созданы все необходимые условия для образовательного процесса в соответствии с СанПин», – написала Витушева в своём телеграм-канале.Сейчас мини-садик посещают 75 малышей. В нём открыты три группы для детей от 3 до 6,5 лет.
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