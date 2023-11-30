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Витушева: число мест в мини-садике в ЖК «Новоснегирёвский» увеличат до 150

30 ноября 2023, 21:54
Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Татьяна Витушева посетила палисадик в жилом комплексе «Новоснегирёвский», сообщила сама глава городского округа Истра. Дошкольное учреждение открылось в этом году.
«Это был один из самых массовых наказов жителей этой территории, потому как вопрос нехватки мест стоял очень остро. Палисадик располагается на первом этаже жилого дома, занимает площадь более 170 кв м и рассчитан на 100 детей. В помещении был проведён капремонт, созданы все необходимые условия для образовательного процесса в соответствии с СанПин», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Сейчас мини-садик посещают 75 малышей. В нём открыты три группы для детей от 3 до 6,5 лет.


Кроме того, Витушева осмотрела смежное помещение, которое рассчитывают объединить с действующим палисадиком. Это позволит увеличить количество мест до 150. Помещение планируется капитально отремонтировать. Также будем решаться вопрос с организацией прогулочной площадки.

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#истра
#татьяна витушева
#детсад
#детский сад
#дети
#подмосковье
#московская область
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ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа»
ФАС вынесла предупреждение «Победе» из-за платы за корректировку ФИО в билете
30 ноября 2023, 21:55

Фото: istock / welcomeinside

Федеральная антимонопольная служба РФ выдала предупреждение авиакомпании «Победа» за размер оплаты с пассажира за изменения ФИО в билете. Об этом сообщает РИА Новости.

«Служба выяснила — ее (авиакомпании «Победа». — прим. ред.) пассажирам необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение/корректировку данных документа при посадке в самолет. Доказательств обоснованности такого размера платы компания не представила», — заявили в ведомстве.
В ФАС отметили, что подобная плата быть обоснована с экономической точки зрения и соразмерна понесенным фактическим расходам авиакомпании. Теперь перевозчику нужно в течение 30 дней высчитать и утвердить единую сумму, которую удерживают с пассажира в случае изменения условий договора перевозки.

Отмечается, что авиакомпания сообщила антимонопольной службе, что готова установить единую стоимость за корректировки в ФИО клиентов в размере 800 рублей. Сейчас для этого вносят изменения в соответствующие нормативные акты.

Ранее сообщалось, что турагенства начали продавать туры в Сочи за бесценок после «шторма века». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#победа
#изменения
#перевозки
#фас
#авиакомпания
#самолет
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Каширские дошколята окунулись в школьный мир
30 ноября 2023, 21:45

Фото: администрация городского округа Кашира

В рамках проекта «Предшкола» дети из подготовительных к школе групп дошкольного отделения №1 оказались в школе МБОУ «СОШ №9».
Дошколята побывали на мини-уроке в классе химии и биологии. Они посидели за партами и позанимались как настоящие школьники.

Ребята узнали, что изучают биологи и химики, а потом посмотрели гербарии растений, крылышко пчёлы. Узнали, как работает микроскопом.

После изучили предметы, которые были нужны для опытов. Под руководством учителя экспериментировали  с картофелем и йодом. Дошколята выяснили, что в картофеле содержится крахмал.  

Дети остались довольны увлекательным путешествием в школьный мир. С новыми впечатлениями дошколята вернулись в детский сад. Эти встречи вызывают у будущих первоклассников интерес и желание отправиться поскорее в школу.

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#школа
#новости
#общество
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Детское телевидение «Взлёт» из Жуковского запустило новый проект
30 ноября 2023, 21:40

Фото: istockphoto.com/tuaindeed

Детское телевидение «Взлёт» из Жуковского запустило цикл программ Молодёжного телевизионного дискуссионного клуба «Лучик». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что цель нового проекта — рассказать о том, что волнует подростков, обсудить интересные для них темы, показать, как молодёжь планирует своё будущее и т. д.

Уже состоялись съёмки пилотного выпуска проекта, гостем которого стала замначальника отдела оценки качества образования Управления образования городской администрации Ольга Ерёмина. В рамках темы об ОГЭ она рассказала о правилах сдачи экзамена и способах лучшей подготовки к ним.

Руководитель детского телевидения, тележурналист Людмила Луговская отметила, что дискуссионный клуб открыт к интересным темам для новых выпусков, желающие могут присылать свои предложения.

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#телевидение
#дети
#жуковский
#проект
#журналистика
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В Совфеде назвали причину смерти сенатора Нижегородской области Лебедева
Тимченко: сенатор Нижегородской области Лебедев умер от инфаркта
30 ноября 2023, 21:32

Фото: iStock/izzzy71

Председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что член Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Лебедев умер от инфаркта. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Тимченко, Лебедев будет похоронен в Нижнем Новгороде 2 или 3 декабря.

Ранее глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале сообщил, что сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался на 61-м году жизни. По словам Никитина, для всех, кто был хорошо знаком с Лебедевым, дружил с ним, это стало шоком и трагедией.  Глава региона выразил соболезнования родным и близким Лебедева. 

Владимир Лебедев занимал руководящие должности в Нижновэнерго, Лукойле, заместителем губернатора Нижегородской области. Он также находился под персональными санкциями Европейского союза, США, Великобритании и других государств. В 2014—2023 годах он занимал должность зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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#сша
#соболезнования
#мир
#смерть
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В Жуковском прошло первенство по авиамоделированию
30 ноября 2023, 21:06

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В жуковском лицее №14 им. М.М. Громова состоялось открытое первенство среди учеников по метательным моделям планеров для закрытых помещений.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, соревнования проходили в три этапа.

Отмечается, что в турнире принимали участие спортсмены-авиамоделисты школы №10, лицея №14, ЦДТ городского округа Жуковский, а также кружка авиамоделирования из городского округа Раменское. При этом, сами участники первенства относились к младшей и старшей возрастных групп.

В пресс-службе также уточнили, что в ходе первенства участники соревновались на дальность полета планера.

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#жуковский
#соревнования
#авиация
#школьники
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Подмосковные учащиеся создадут 3D-модели достопримечательностей региона
30 ноября 2023, 20:39

Фото: Мининвест МО

Стартовал приём работ на «Олимпиаду по 3D-моделированию и проектированию «Московская область твоими глазами» для учащихся школ и колледжей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Учащиеся могут отправить на олимпиаду 3D-модели архитектурных сооружений и достопримечательностей региона или подмосковные достопримечательности, созданные в популярной игре Minecraft. 
 
Принимать работы будут до 8 декабря включительно. Прислать свою работу можно на сайт. Результаты будут объявлены не позднее 25 декабря.

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Региональную диагностическую работу по обществознанию написали 30 тыс подмосковных десятиклассников

Подмосковные школьники приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на выставке «Россия»

 

 
#мининвест мо
#школьники
#олимпиада
#подмосковье
#московская область
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Интернет-омбудсмен Мариничев отметил риск техногенного рабовладельческого строя
30 ноября 2023, 20:01

Фото: istockphoto.com/demaerre

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может способствовать созданию техногенного рабовладельческого строя.
Специалист высказал мнение о том, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить людей.

«Одно дело, когда ИИ находится за экраном монитора и отвечает на наши вопросы, другое — когда вокруг нас появятся человекоподобные роботы с тем же ИИ внутри. Китай уже заявил о намерениях взять пальму первенства в этом вопросе и наладить их производство. Всё это приведёт к тому, что наше общество превратится из демократического в техногенный рабовладельческий строй, в котором люди будут помыкать искусственным интеллектом», — поделился своими мыслями в беседе с Общественной Службой Новостей Мариничев.

Он отметил важность вопроса о том, сколько времени искусственный интеллект не сможет осознавать себя как личность, и что будет, когда он начнёт это делать. По мнению спикера, скорее всего, в дальнейшем ИИ придётся воспитывать, как ребёнка, и здесь важно, кто именно будет это делать.

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#роботы
#искусственный интеллект
#люди
#ии
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Региональную диагностическую работу по обществознанию написали 30 тыс подмосковных десятиклассников
30 ноября 2023, 19:56

Фото: Минобразования МО

Более 30 тыс десятиклассников Московской области 30 ноября написали региональную диагностическую работу по обществознанию. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Обществознание – самый выбираемый предмет при сдаче ЕГЭ, поэтому диагностическая работа поможет определить уровень освоения старшеклассниками предмета и устранить выявленные пробелы в знаниях. Работа выполняется на компьютерах или на бланках, по решению школ», – пояснили в ведомстве. 
РДР состоит из 18 заданий, на выполнение которых даётся 90 минут. Работа охватывает такие темы, как человек и общество, политика, социальная сфера, экономическая жизнь общества и другие. Максимально за выполненную работу можно получить 44 балла. А работа, выполненная минимум на 18 баллов, подтверждает, что ученик достиг базового уровня знаний по предмету.
 
РДР проверяют независимые эксперты в режиме онлайн через электронную систему. Персональные данные участников в систему не передаются. Результаты станут известны не позднее 6 декабря. 
 
В декабре десятиклассникам предстоит написать РДР по математике и метапредметную работу.

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#образование
#школьники
#старшеклассники
#экзамены
#подмосковье
#московская область
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Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев
Никитин: умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев
30 ноября 2023, 19:55

Фото: iStock/jorgeantonio

Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
По словам Никитина,  для всех, кто был хорошо знаком с Лебедевым, дружил с ним, это стало шоком и трагедией. Глава региона выразил соболезнования родным и близким Лебедева. Причина смерти сенатора не называется.

Владимир Лебедев занимал руководящие должности в Нижновэнерго, Лукойле, заместителем губернатора Нижегородской области. Он также находился под персональными санкциями Европейского союза, США, Великобритании и других государств. В 2014—2023 годах он занимал должность зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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#соболезнования
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