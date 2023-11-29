Витушева: до конца года в Глебово-Избище модернизируют водозаборный узел

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра
Глава Истры Татьяна Витушева рассказала, что до конца 2023 года Глебово-Избище будет завершена работа по модернизации водозаборного узла и установке современной станции обезжелезивания. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
«Данный коммунальный объект оборудован артезианской скважиной и подаёт воду в сразу несколько населенных пунктов, включая саму деревню Глебово-Избище и посёлок Октябрьский, а это более 300 человек. Вместе с тем, вода не соответствует требованиям СанПин, содержит повышенное количество железа», отметила Татьяна Витушева.
На сегодняшний день установлены резервуары чистой воды и смонтирована станция 2-го подъема, а также ведутся монтажные работы станции обезжелезивания.
Стоит отметить, что за 2023 год в городском округе Истра это уже третья ВЗУ, на которой будет установят новую и современную станцию очистки воды.
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На сегодняшний день установлены резервуары чистой воды и смонтирована станция 2-го подъема, а также ведутся монтажные работы станции обезжелезивания.
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Мира Полтева