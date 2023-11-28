Витушева обсудила с жителями Истры содержание и благоустройство территории

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
Татьяна Витушева провела приём жителей как член Генсовета «Единой России» и секретарь Истринского местного отделения партии. Темы обращений касалась содержания и благоустройства территории, сообщила глава городского округа Истра.
«К примеру, проживающая в микрорайоне «Восточный» Светлана попросила рассмотреть возможность замены детской игровой площадки у жилых домов на проспекте генерала Белобородова. Территория микрорайона активно развивается: достраиваются незавершённые жилые дома, построена новая школа. Сейчас в «Восточном» проживают более 3 тыс человек, в том числе порядка 400 детей», – написала Витушева в своём телеграм-канале.Она отметила, что замена игровых пространств проводилась в микрорайоне и ранее. Так, в прошлом году были заменены площадки у домов №7 и 8. Эта работа будет продолжена и в 2024 году, отметила глава муниципалитета. Современные детские игровые пространства появятся у домов №№ 9, 10, 12, 14 и 16.
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