Витушева объявила о планах возродить бывшую суконную фабрику в Павловской Слободе

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
Архитектурный ансамбль бывшей суконной фабрики в селе Павловская Слобода, принадлежавший семье графа Ягужинского, будет восстановлен. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева по итогам обсуждения проекта с депутатом Госдумы Сергеем Колуновым.
«Фабрика несколько столетий была градообразующим предприятием для всей Павловской Слободы. Однако многие годы объект находился в запустении. В прошлом году администрация округа объявила конкурс, по результатам которого был найден инвестор, который планирует восстановить объект культурного наследия», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Бывшая Павловская суконная фабрика – единственный в Московской области промышленно-архитектурный ансамбль начала XIX века. В его состав входят 13 строений.
«Инвестор планирует отреставрировать все объекты и приспособить их под многофункциональное использование с учётом потребностей жителей и гостей городского округа Истра. Застройщик уже сформировал команду, которые разрабатывают проект восстановления комплекса», – добавила глава муниципалитета.По предварительным подсчётам, восстановительные работы займут не менее пяти лет, заключила Витушева.
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