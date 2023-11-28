Радио1
Главная / Новости / Общество/ Витушева: в Истре до конца года обустроят 5 км линий уличного освещения

Витушева: в Истре до конца года обустроят 5 км линий уличного освещения

28 ноября 2023, 14:15
Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В городском округе Истра до конца декабря планируют обустроить новое уличное освещение по семи адресам. Суммарная протяжённость линий составит почти 5 км, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

«Адресный перечень составили с учётом расположения социально-значимых объектов. Сейчас обустройство 600-метровой линии наружного освещения проводится в деревне Никулино на улице Монастырская, рядом с Никольской церковью. Новые опоры освещения монтируют и в посёлке Дедовской школы-интерната. Там протяженность линии составит 460 м», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Аналогичные работы, по её словам, выполняются в посёлках Глебовский, Котово и Красный, в деревне Турово, а также в Истре на ул. Спортивной. Параллельно формируется план работ на будущий год.

Читайте также:

Глава Истры Витушева проверила подготовку парка к зимнему периоду

Витушева объявила о планах возродить бывшую суконную фабрику в Павловской Слободе

Глава Истры Витушева обсудила ситуацию с теплоснабжением в городе
#татьяна витушева
#истра
#освещение
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Каширянка Бакотина победила на Международном экологическом форуме
28 ноября 2023, 14:59

Фото: администрация городского округа Кашира

В кинотеатре «Космос» ВДНХ состоялась церемония награждения победителей конкурса детского творчества.
Он проходил в рамках II Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей 2023». В мероприятии участвовали представители разных российских регионов.

Участники из городского округа Кашира выполнили творческие работы, среди которых были рисунки, фото- и видеорепортажи, костюмы из бросового материала, а также экоподелки, исследовательские проекты.

На вручении наград в столицу вместе с педагогами приехала Виктория Бакотина из Детского экологического центра. Она стала победительницей в двух номинациях конкурса: «ЭкоМода» и «Экобезопасность». 

Ранее в Каширском краеведческом музее начала работу выставка «Кашира – южный рубеж битвы за Москву». Она посвящена 82-й годовщине битвы за Москву и обороне Каширы в ноябре 1941 года.

Читайте также:

Глава Каширы Шувалов поздравил женщин с Днём матери

В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО

Депутат Госдумы РФ Коган провел мониторинг строительства объектов в Кашире

 
#кашира
#подмосковье
#новости
#новости подмосковья
#дети
Читайте нас в
Депутат Госдумы РФ Коган провел мониторинг строительства объектов в Кашире
28 ноября 2023, 14:51

Фото: администрация городского округа Кашира

Депутат Госдумы Александр Коган с рабочим визитом отправился в Каширу.
Вместе с главой городского округа Кашира Михаилом Шуваловым Коган проконтролировал ход строительства очистных сооружений в Терново-1, а также прокладку магистрального трубопровода в Кашире-1.

Александр Коган заявил о важности реализации данных проектов и отметил высокий темп работ.

«Мы благодарны правительству Московской области, а также Александру Когану за внимание к нашему муниципалитету и помощь, которая нам оказывают в решении вопросов теплоснабжения. Сейчас прорабатываем вопрос благоустройства улицы Садовой в Кашире-2»,- рассказал Михаил Шувалов.  
Ранее Михаил Шувалов поздравил жительниц Каширы с праздником и вручил почетные грамоты многодетным мамам и мамам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

Читайте также:

Глава Каширы Шувалов поздравил женщин с Днём матери

Главный врач каширской больницы участвовал в медицинской конференции в Сколково

В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО
#кашира
#михаил шувалов
#подмосковье
#подмосковные стройки
#госдума
Читайте нас в
ВЦИОМ: Большая часть россиян выступила против создания министерства счастья
28 ноября 2023, 14:31

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Больше половины россиян выступили против создания министерства счастья, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Напомним, с идеей о создании министерства счастья выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её идее, министерство будет отвечать за проверку всех принимаемых в России законов и решать, смогут ли они сделать граждан нашей страны счастливее. 

Министерство счастья уже есть в Бутане. 

В соответствии с результатами опроса ВЦИОМ, 56 процентов россиян не поддерживают создание министерства счастья, поддерживают инициативу Матвиенко 23 процента опрошенных. 

При этом, на вопрос о том, почему необходимо создать министерство счастья большинство (29 процентов респондентов) ответили, что это необходимо потому, что люди несчастны.

Читайте также: 

Матвиенко предлагает создать в РФ министерство счастья

Опрос ВЦИОМ: 79,2% россиян доверяют Путину, 75,6% одобряют его деятельность

В Минфине предложили снизить крепость алкогольного мороженого до 1,2%
#вциом
#валентина матвиенко
#счастье
#министерство
#россия
Читайте нас в
В каширской школе искусств состоялся диктант «Моя страна-моя история»
28 ноября 2023, 14:20

Фото: администрация городского округа Кашира

В МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира состоялся очный региональный этап V Всероссийского изобразительного диктанта «Моя страна-моя история».
Целью диктанта является выявление и поддержка молодых талантов в изобразительном искусстве. В этом году темой диктанта стали «Наши традиции».

В день Всероссийского Диктанта на площадке художественного отделения каширской школы искусств ученики получили творческое задание. Было три темы на выбор. Участники в течение трех часов воплощали их разными техниками на бумаге.  

Все конкурсанты диктанта получат электронный сертификат участника, а работы можно увидеть в онлайн-галерее на сайте конкурса.

Творческие работы отправлены на конкурсный отбор. Работы победителей примут участие во Всероссийском и Международном этапах.

Ранее сообщалось, что музей кукол в Каширском городском округе собрал около 700 уникальных экспонатов, у каждого своя история.

Куклы привезены из Австралии, Китая, Индии и других стран. Музей кукол расположен на втором этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть.

Читайте также:

В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов

В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО

В Кашире госавтоинспекторы провели уроки и мастер-классы для школьников
#дети
#школьники
#общество
#конкурс
#новости
Читайте нас в
Учителя информатики отстранили от уроков за свастику на доске в московской школе
28 ноября 2023, 14:05

Фото: iStock/Михаил Руденко

Учителя информатики из московской школы отстранили от проведения уроков из-за рисунка свастики и украинского лозунга на доске. Об этом сообщил директор учебного заведения Евгений Скуднов во время беседы с РИА Новости.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что учителя одно из школ Москвы проверяют на дискредитацию российской армии за рисунок свастики и украинский лозунг на интерактивной доске. 

Отмечается, что инцидент произошёл в школе 27 ноября. Руководство школы отстранило учителя информатики от занятий и написала заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. 

По словам директора, с учениками 9 класса, во время урока которых произошёл инцидент, проведена профилактическая беседа. В ближайшее время подобные мероприятия будут проведены со всеми классами учебного заведения. В частности, речь будет идти об опасности экстремизма и его возможных способах проявления. 

Читайте также:

Учитель информатики московской школы неожиданно нарисовал на доске свастику

На российского сценариста Калашова завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Певец Шарлот вернулся в Россию — ему грозит наказание за дискредитацию ВС РФ
#учитель
#школа
#москва
#полиция
#проверка
#уголовное
Читайте нас в
Опрос: Для большинства россиян важна забота работодателя об их здоровье
28 ноября 2023, 13:53

Фото: istockphoto.com/marchmeena29

Совместный опрос сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахование»показал, что для 83% россиян важна забота работодателей об их здоровье.
При этом, респонденты ответили, как именно эта забота должна проявляться. Так, 76% опрошенных высказались за оплату расширенного полиса ДМС, 41% выбрали скидки от работодателя на занятия спортом, 32% хотели бы организованные компанией здоровые перекусы, ещё 8% — чтобы в офисе организовывали утренние тренировки.

«Менее половины опрошенных стараются придерживаться принципов здорового питания и принимают витамины и БАД. Около трети приняли решение отказаться от вредных привычек или начали заниматься спортом. Среди наименее популярных вариантов оказались чтение литературы о здоровом образе жизни и закаливание», — приводит RT текст соответствующего исследования.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Читайте также:

Авито Работа: 73% россиян выбирают работодателя по репутации

Опрос: Две трети россиян хотели бы переехать за город

Почти половина россиян начали работать в возрасте до 18 лет
#работа
#тренировки
#сотрудники
#работодатель
#здоровье
Читайте нас в
В Минфине предложили снизить крепость алкогольного мороженого
В Минфине предложили снизить крепость алкогольного мороженого до 1,2%
28 ноября 2023, 13:44

Фото: iStock/kerdkanno

Министерство финансов России предложило ограничить крепость алкогольного мороженого и иных спиртосодержащих замороженных десертов до 1,2%. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в настоящее время средняя крепость таких десертов варьируется от 7 до 10%. Однако в Минфине предложили ограничить крепость 1,2%, чтобы она была такой же, как в квасе, ароматических и пряных сиропах. 

При этом в ведомстве отметили, что ограничение распространения таких десертов не предполагается, поскольку они не входят в список товаров-исключений перечня спиртосодержащей продукции и не попадают под действие закона о регулировании алкогольного рынка и его ограничений. 

Таким образом, продажа алкогольного мороженого разрешена в общественных местах и вблизи детских учреждений. Также отсутствуют ограничения по продаже такой продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

Читайте также:

Врач Умнов: Алкогольное мороженое может замедлять когнитивные навыки

В России разрешат покупать алкоголь и табак без паспорта

Аналитик Дробиз спрогнозировал сохранение цен на алкоголь до конца года
#алкоголь
#мороженое
#минфин
#проект
#ограничение
Читайте нас в
В Кашире госавтоинспекторы провели уроки и мастер-классы для школьников
28 ноября 2023, 13:38

Фото: администрация городского округа Кашира

В рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием юных пешеходов в осенний период каширские сотрудники Госавтоинспекции встретились со школьниками.
Инспекторы провели уроки безопасности с учениками младшей школы и мастер-классы с учениками старших классов.

Перед началом каникул полицейские продемонстрировали детям видеоролики о ПДД, сделав акцент на том, что в темное время суток нужно быть особенно внимательными не только водителям, но и пешеходам.  

Старшеклассникам инспектор рассказала о правилах безопасности на дорогах. Вместе с ребятами изготовил брелоки-фликеры на рюкзаки из световозвращающих материалов.  

В финале встречи школьники поблагодарили сотрудников полиции за интересную встречу.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции городского округа Кашира в саду округа провели фотопроект «Завтрак по ПДД». Ребятам предложили в домашней обстановке вместе с семьей приготовить блюдо к завтраку, оформив его по тематике безопасности дорожного движения, а заодно повторив правила дорожного движения.

Читайте также:

Каширские полицейские организовали фотопроект «Завтрак по ПДД»

В больнице Каширы состоялся семинар для врачей

Глава Каширы Шувалов поздравил женщин с Днём матери
#дети
#пдд
#новости подмосковья
#школа
#школьники
Читайте нас в
Киберэксперт Руснак рекомендовал не заряжать телефон до 100%
28 ноября 2023, 13:34

Фото: istockphoto/Mustafa Kaya

Зарядку телефона следует производить только до тех пор, когда ее уровень достигнет 80-90%, чтобы продлить жизнь аккумуляторной батареи. С такой рекомендацией выступил ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак.
В разговоре с РИА Новости эксперт отметил, что к самым распространенным ошибкам пользователей относится то, что телефону позволяют разряжаться до нуля, а также заряжают его на 100%. Многие современные устройства уже снабжены опцией, при которой заряд автоматически останавливается на уровне 80% или 90% ёмкости батареи.

Другим фактором, который может преждевременно «посадить» аккумулятор, является использование неоригинальных зарядных устройств. Это может привести не только к быстрому износу батареи, но и вызвать короткое замыкание, и тогда вред будет нанесен не только телефону.

Если телефон начал слишком быстро разряжаться, следует проверить, не используется ли какое-либо приложение в фоновом режиме. Также можно снизить яркость экрана или выбрать специальный режим в настройках дисплея, советует эксперт.

Читайте также:

Россиянам рассказали, отчего чаще всего происходит возгорание смартфонов

В Новосибирске школьник чуть не сгорел из-за зарядки для телефона

В Москве из-за телефона, стоявшего на зарядке, сгорела квартира, и погибла кошка
#телефон
#эксперт
#вред
#режим
Читайте нас в
Достижения.рф