VK решила переехать в Россию и уйти с Лондонской биржи

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Компания VK сообщила о том, что акционеры и совет директоров приняли решение о прекращении деятельности организации на Британских Виргинских Островах и перерегистрации в соответствии с российским законодательством. Об этом говорится в релизе VK.
Напомним, российским чиновникам и законодателям в качестве тестирования начали выдавать смартфоны на основе отечественной операционной системы «Аврора». Уже несколько десятков аппаратов на основе отечественной ОС в Совфед. Там эту информацию также подтвердили. Уточняется, что тестируются смартфон и планшет.
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