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VK решила переехать в Россию и уйти с Лондонской биржи

11 августа 2023, 11:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Компания VK сообщила о том, что акционеры и совет директоров приняли решение о прекращении деятельности организации на Британских Виргинских Островах и перерегистрации в соответствии с российским законодательством. Об этом говорится в релизе VK.

Сообщается, что VK продолжит свою работу в РФ в качестве международной компании публичного акционерного общества. Также организация объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР). Подробная информация о первичном листинге на Мосбирже не приводится.

Напомним, российским чиновникам и законодателям в качестве тестирования начали выдавать смартфоны на основе отечественной операционной системы «Аврора». Уже несколько десятков аппаратов на основе отечественной ОС в Совфед. Там эту информацию также подтвердили. Уточняется, что тестируются смартфон и планшет.

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Строители Крымского моста продают медали от Путина
11 августа 2023, 11:51

Фото: iStock/Leonid_Eremeychuk

В сети опубликовано несколько предложений о продаже медалей за строительство Крымского моста. Продавцы хотят выручить за них от 10 тысяч рублей до миллиона.
«Лента. Ру» пишет, что житель Краснодарского края хочет продать медаль за 450 тысяч рублей из-за финансовых проблем. Пару лет назад он строил переправу через Керченский пролив.
 
«Просмотров много, в избранное откладывали, по-моему, всего лишь трое. Один человек звонил из-за границы. Сказал, что перезвонит, и больше не звонил», — поделился мужчина с корреспондентом.
Второй строитель планирует выручить за медаль 300 тысяч рублей, но по объявлению пока звонят редко.
 
Продавец из Пензенской области, который 3 года работал на стройке моста, оценил медаль в 900 тысяч рублей.
 
«Я знаю, в Москве за 5 млн одну продали, в Нижнем Новгороде за три, в Воронеже за 2 млн 500 тысяч. Их всего 800 штук, по-моему, в России. У меня цель — ребёнку квартиру купить однокомнатную, хоть после себя что-то оставить. Я приехал в 2006 году в Россию, но у меня сейчас ничего нет»,— рассказывает строитель.
 Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Кубань, строили с 2016 по 2019 год. Его протяженность составляет 19 км. Строительство оценивается в 227,9 млрд рублей. Автомобильную часть конструкции открывал президент РФ Владимир Путин. В 2018 году была учреждена памятная медаль участникам строительства.

Ранее издание The Grayzone, ссылаясь на секретные документы, заподозрило Британские спецслужбы в причастности к организации теракта на Крымском мосту.

В статье сообщается, что британские разведчики могут помогать Киеву отслеживать украинцев, которые перешли на сторону России. Также сообщается, что подробный план атаки на мост был разработан Британскими спецслужбами ещё несколько месяцев назад по указу старшего оперативного сотрудника британской разведки и бывшего высокопоставленного советника НАТО Криса Доннелли.

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#крымский мост
#владимир путин
#медаль
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Социолог Иванов заявил, что россияне не готовы к сокращению рабочей недели
Социолог Иванов заявил, что россияне не готовы к сокращению рабочей недели до 36 часов
11 августа 2023, 11:44

Фото: IStock/BartekSzewczyk

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов. С инициативой выступила депутат Светлана Бессараб. Однако профессор факультета социологии СПБГУ Дмитрий Иванов заявил, что российское общество и экономика не готовы к таким переменам.
В интервью «Радио 1» социолог объяснил, что сокращение рабочей недели приведёт к сокращению доходов. К такому россияне и их зарплаты пока не готовы.
«Наше общество не готово, наша экономика не готова. Уровень зарплат, доходов людей явно не подготовлен к таким изменения, поскольку любое сокращение рабочей недели ведёт к сокращению заработков доходов, на это большинство пойти не может. Такая инициатива не будет принята, это обычный летний пиар-ход депутатов», — сказал Дмитрий Иванов.
Многие уверены. Что в некоторых отраслях уже происходит сокращение рабочих часов. Однако специалист подчеркнул, что в этих сферах просто размыта граница отдыха и труда.
«Есть отдельные отрасли и есть отдельные виды бизнеса, где рабочая неделя не выглядит стандартной, но при этом объём рабочих часов там не меньше, и на самом деле даже больше. Люди формально меньше появляются на рабочем месте, но при этом они формально свободно продолжают работать. Это характерно для наиболее продвинутых и трудоёмких бизнесов, например, для IT, юриспруденции. Там люди работают гораздо больше, чем на конвейере, но выглядит, будто их продолжительность рабочего дня и недели меньше», — заметил социолог.
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#общество
#россияне
#рабочая зарплаты
#работа
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Солнечная активность достигла двадцатилетнего максимума
11 августа 2023, 11:09

Фото: istockphoto/Pitris

Солнечная активность показала неожиданный рост.
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики Российской академии наук сообщают, что уровень солнечной активности стал максимальным за 20 лет  и составил 160.

Активность Солнца в данный момент выше, чем в 2012-2014 годах, на пике 24-го солнечного цикла. По предположениям учёных, новый цикл должен был быть слабее предыдущего, но солнечная активность только растёт и делает это примерно в 1,5 раза быстрее, чем прогнозировалось. 

Максимум 25-го солнечного цикла исследователи ожидают в 2024 году.

Ранее климатолог и профессор Университета Консепсьона в Чили Мартин.Жак посоветовал человечеству привыкать к аномальной жаре. Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а август уже принёс жару в северные и центральные районы Чили. Государство находится в Южном полушарии Земли, и период с июня по август считается там зимой. По мнению учёных, рекордно тёплая для этого времени года погода может стать нормой через несколько лет.

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#солнце
#климат
#жара
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Члены партии «Единая Россия» утвердили предвыборную программу на выборы
11 августа 2023, 11:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Красногорские единороссы утвердили предвыборную программу на выборы в местный Совет депутатов.
В четверг, 10 августа, секретарь местного отделения партии Дмитрий Волков, депутат Московской областной Думы Роман Володин, а также активисты партии приняли участие в третьем этапе 29-ой конференции партии «Единая Россия», который состоялся в малом зале дома культуры «Подмосковье», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск. 

Партия пополнилась 14 новыми членами, которым были вручены партийные билеты в рамках конференции. 

На данный момент, численность членов партии составляет 2047 человек, которые состоят на учёте в местных отделениях.

«Задача каждого кандидата — партийца — быть заинтересованным в улучшении качества жизни горожан и развитии территорий городского округа, лично участвовать в реализации предвыборной программы и исполнять наказы», — сказал Дмитрий Волков.
Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

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#человек
#активисты
#конференция
#володин
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Штраф за переход железнодорожных путей в Москве и Подмосковье увеличен в 15 раз
11 августа 2023, 10:59

Фото:istockphoto/emrahkarakoc

Штраф за переход железнодорожных путей в Москве и Подмосковье увеличили в 15 раз — со 100 рублей до 1,5 тысячи.
«Парламентская газета» пишет, что увеличение  штрафа связано со вступлением в силу Федерального закона 400.
 
Данный размер штрафа станет актуальным лишь в столице и Подмосковье. В других регионах он будет ниже — 500 рублей вместо 100.
 
Нарушителей будут привлекать к ответственности, если железнодорожное полотно было пересечено в неположенном месте, когда в пределах километра находился специально оборудованный пешеходный переход, тоннель, мост.

Ранее в Абхазии до 6 тысяч рублей вырос штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом.

Во всех городах республики появятся таблички с информацией об увеличении суммы штрафа за неподобающий вид. Уточняется, что штрафы будут действовать во всех зонах города, кроме пляжей и мест для купания.

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#штраф
#москва
#подмосковье
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В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»
11 августа 2023, 10:29

Фото: iStock/Longfin Media

В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп. Об этом сообщают РИА Новости.
Разработчик АО «Ремдизель» заявил, что в 2023 году на «Армии» представят новинки — бронеавтомобиль «Титан» для сил специального назначения и беспилотное транспортное средство «Зубило». Бронеавтомобиль «Зубило» будет обладать таким функционалом, как подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых, а также функция зарядки радиостанций и квадрокоптеров.

Форум «Армия» пройдет в парке «Патриот» в Кубинке с 14 по 20 августа.

Напомним, ранее  ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их.

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#армия
#оборона
#патриот
#человек
#рамзан кадыров
#всу
#рф
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В Хабаровском крае обнаружили упавшие ступени ракеты с аппаратом «Луна-25»
11 августа 2023, 10:23

Фото:istockphoto/vjanez

3 из 4 ступеней ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома «Восточный» для вывода на окололунную орбиту автоматической станции «Луна-25», упали в Хабаровском крае.
Об этом рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

«Итак, ступени приземлились в 28 км от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены», —проинформировал Дегтярев.
18 жителей Шахтинского эвакуировали за час до старта. Ночью с 10 на 11 августа «Союз-2.1б» с космическим кораблем «Луна-25» успешно вывели на околоземную орбиту перед полетом к спутнику Земли. Запуск проводили с космодрома Восточный в Амурской области.

Если всё пойдет по плану, то через 5 суток станция выйдет на круговую околополярную орбиту Луны высотой 100 км. Там она проведёт ещё 3-7 суток для выбора оптимального места посадки в районе Южного полюса. Задача экспедиции заключается в отработке технологии мягкой посадки возле Южного полюса, чтобы создать задел для будущих миссий.

В будущем Луна может стать отправной точкой для путешествий в глубокий космос, подчеркнул руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов. 

Директор корпорации отметил, что после завершения миссии «Луна-28» Россия в сотрудничестве с Китаем рассмотрит вариант пилотируемой экспедиции на Луну и создание там научно-исследовательской базы.

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#космос
#луна
#полеты
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Вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили стоимость обучения в среднем на 12%
11 августа 2023, 10:08

Фото:istockphoto/jacoblund

Ведущие российские вузы в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%.
Газета «Ведомости», основываясь на данных ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга по версии рейтингового агентства RAEX, сообщает, что обучение подорожало в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ. В последнем вузе стоимость обучения по некоторым программам выросла на 18–22%.
 
Обучение по программам «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» теперь обойдётся в 340 тысяч рублей (в прошлом году - 286 тысяч).
 
В РАНХиГС цены выросли до 12%. К примеру, «экономика и управление бизнесом» и «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» будут стоить 460 тысяч рублей (ранее — 410 тысяч рублей).
 
В СПбГУ стоимость обучения выросла до 11%. Обучение по программе «Программная инженерия» обойдётся в 335 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 6 тысяч детей-сирот, учащихся в колледже, техникуме или ВУЗе получают стипендию губернатора. Стипендия губернатора одна из важных социальных программ Московской области, она выплачивается в проактивном режиме, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

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#студенты
#москва
#санкт-петербург
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Древнейший мох на планете скоро исчезнет из-за изменения климата
11 августа 2023, 09:57

Фото:istockphoto/Olga Evtushkova

Учёные из Фрайбургского университета обнаружили, что самый древний мох в мире возрастом 390 млн лет, возможно, не переживёт изменение климата.
Журнал Cell пишет, что мох Такакия (Takakia lepidozioides) появился 390 млн лет назад. Он обитает на ледяных скалах Тибетского нагорья, также его можно встретить в Японии и США. Во время десятилетнего проекта учёные забрались на одну из самых высоких горных вершин в мире в Гималаях, чтобы найти растение и заняться расшифровкой последовательности его ДНК, а также изучить, как изменение климата влияет на уникальный мох.
 
Анализ окружающей среды мха продемонстрировал, что климат теплеет, а ледники на горном плато стремительно тают. В данный момент мох подвергается более сильному ультрафиолетовому излучению, чем когда-либо. За период десятилетнего исследования популяция мха в Тибете каждый год уменьшалась на 1,6%. Через 100 лет его и вовсе может не остаться.

Ранее исследователи из Университета Британской Колумбии связали потерю лесного покрова с участившимися экстремальными наводнениями.

Результаты исследования опубликовал журнал Journal of Hydrology. До этого момента специалисты строили предположения, что потеря лесного покрова связана с усилением наводнений, но ограничивается только небольшими затоплениями. Новая работа, во время которой изучались два региона в провинции Британская Колумбия в Канаде (водоразделы реки Дедман и ручья Джо Росс Крик) доказали обратное.

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#климат
#учёный
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