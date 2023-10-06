ВКС пресекли попытку нарушение госграницы РФ американским военным самолетом

Фото: iStock/Airubon
«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», - прокомментировали ситуацию в Минобороны.
Читайте также:
Вертолет Ка-29 уничтожил украинский катер, следовавший в направлении Крыма
РИА Новости: Комплексы РЭБ оптимизируют для борьбы с истребителями НАТО F-16
Reuters: Испания предложила ВСУ шесть систем ПВО HAWK для защиты поставок зерна