Владелец бренда Durex опроверг слухи о намерении остаться в России

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Британская компания-производитель Reckitt Benckiser опровергла свое намерение сохранить российский бизнес.
По словам представителя организации, компания продолжает процесс выхода из российского рынка. Об этом пишет издание РИА Новости.
В корпорации уточнили, что в настоящее время осуществляется фаза продажи предприятий. Reckitt Benckiser является владельцем таких популярных брендов, как Durex, Contex, Strepsils, Vanish и других.
О том, что британский производитель передумать уходить с рынка и намерен остаться в России сообщил телеграмм-канал Baza, со ссылкой на неназванный источник. Представитель корпорации опроверг соответствующую информацию и заверил, что компания прекращает деятельность в России.
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В корпорации уточнили, что в настоящее время осуществляется фаза продажи предприятий. Reckitt Benckiser является владельцем таких популярных брендов, как Durex, Contex, Strepsils, Vanish и других.
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Анастасия Крестьянова