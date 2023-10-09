Владельцев домашних питомцев предупредили о новой схеме мошенничества

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Мошенники выманивают деньги у людей, которые хотят приобрести ветеринарные препараты для своих домашних животных через телеграм-каналы. Об этом сообщает «Лаборатория Касперского».
Злоумышленники повысили активность из-за новостей о сокращении поставок ветпрепаратов в Россию. Речь идет о лекарствах от блох, клещей, препаратах для профилактики бабезиоза и боррелиоза, а также тех лекарств, которые применяют от воспалительных процессов, зуда и аллергии.
О приобретении лекарств договариваются в личных сообщениях. После того как жертва переводит сумму, ей сообщает что препарат закончился и предлагают вернуть деньги. Для этого необходимо перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты и сообщить код из смс. Разумеется, никакого возврата не происходит, а мошенникам попадают личные данные. После этого обманщики могут снова пытаться снять деньги с вашего счета.
Специалисты также заявляют, что канал выглядит правдоподобно, с большим количеством подписчиков, однако они могут быть накручены. Его создатели утверждают что лекарства оригинальные.
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Алина Юрчак