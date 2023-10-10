Владельцев Volvo из России отключили от фирменных приложений

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Автовладельцев Volvo из России по распоряжению шведского автоконцерна отключили от программного обеспечения в рамках санкционной политики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сотрудницу одного из автосалонов.
По её словам, автосалоны из-за антироссийских санкций не имеют возможности обеспечить своих клиентов новым программным обеспечением.
Она отметила, что при покупке Volvo «с рук», нужно учитывать, что бывший собственник автомобиля может не удалять приложение. В таком случае он сможет отслеживать местонахождение машины, а у нового владельца не будет возможность использовать приложение.
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«Если автовладелец потеряет ключи, мы не сможем их запрограммировать. Какие-либо обновления тоже не сможем реализовывать», — цитирует издание слова собеседницы.
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Диана Аванесян