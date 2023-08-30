Владельцы Audi считают отключение России от IT-систем грубым нарушением своих прав

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По данным опроса, владельцы немецких авто зачастую испытывали возмущение (23%) и грусть (22%), 11% в шоке от решения производителей отключить машины от обслуживания. Каждый десятый владелец авто «немецкой тройки» испытывает страх и тревогу за будущее своего автомобиля.
45% владельцев автомобилей немецкого автопрома начали рассматривать альтернативные марки. К примеру, заинтересовались китайскими марками: Tank (19%), Changan (18%), Geely (16%).
Раннее сообщалось, что представителя Audi, Volkswagen Group отключил подавляющее количество IT-систем в России согласно санкциям, которые ввёл Евросоюз.
«После продажи российского бизнеса российскому инвестору в мае этого года произошло отделение других IT-систем, за исключением 5, которые по согласованию с ответственным Федеральным ведомством по вопросам экономики и экспортного контроля российским покупателям будут доступны для использования в течение переходного периода до конца этого года».Читайте также:
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