Владевшая затонувшим батискафом «Титан» компания OceanGate удалила все свои аккаунты в социальных сетях

Фото: РИА Новости/Николай Рютин
Частная компания OceanGate Expeditions, которой принадлежал затонувший вместе с пассажирами в Атлантике батискаф «Титан», удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Об этом 15 июля пишет РИА Новости.
Связь с судном компании OceanGate Expeditions, которое было предназначено для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропала спустя час и 45 минут после погружения 18 июня. На борту «Титана» находились франзузский ветеран глубоководных исследований Поль-Анри Наржеоле, миллиардер из Великобритании Хамиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions, устраивающей экскурсии к «Титанику», Стоктон Раш и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном. Пассажиры и экипаж батискафа погибли.
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