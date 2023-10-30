Владимир Дюкарев из Подмосковья стал призером хакатона по искусственному интеллекту

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»
Завершился седьмой окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». По итогам соревнования пятнадцать команд-победителей разделили призовой фонд в три миллиона рублей.
Команды создали сервисы по безопасности товаров, системы видеоаналитики для подсчета твердых бытовых отходов, а также спрогнозировали риски возникновения происшествий и внештатных ситуаций в Пермском крае.
Владимир Дюкарев из команды «Зумеры и Бумеры» занял третье место в кейсе от Главного управления МЧС России по Пермскому краю совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Пермской краевой федерации спортивного программирования. Его команда представила веб-сервис, позволяющий осуществлять мониторинг и прогнозирование происшествий Пермского края.
По словам Агутенкова, команды, участвовавшие в соревновании, являются сильными и крайне интересными. Каждый участник обладает неповторимым опытом и знаниями. Он также отметил, что данный проект объединяет разработчиков со всей России, которые могут конкурировать в масштабном хакатоне. Агутенков добавил, что следующие мероприятия состоятся в скором времени в Москве и Ставрополе.
Кейсодержателями хакатона выступили Федеральная служба по аккредитации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, ZeBrains при поддержке Правительства Ульяновской области, RUTUBE, Главное управление МЧС России по Пермскому краю совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Пермской краевой федерацией спортивного программирования.
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«Сегодня завершился уже восьмой хакатон в этом году. Поздравляю всех победителей, вы создали крутые и сильные решения всего за 43 часа. Время летит очень быстро, мы подходим к финалу этого сезона. Уже решено сорок пять задач, более пятисот победителей разделили 31 миллион рублей за восемь соревнований. Впереди окружной хакатон в Ставрополе и Международный в Москве, приглашаю всех принять участие. Желаю успехов и новых побед!» – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
«Благодарю Правительство Пермского края, площадку Morion Digital и партнеров за содействие в проведении хакатона в Приволжском федеральном округе. Благодарю всех за активное участие, приглашаю на наши следующие мероприятия», — обратился к участникам руководитель проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» АНО «Россия – страна возможностей» Иван Агутенков.
По словам Агутенкова, команды, участвовавшие в соревновании, являются сильными и крайне интересными. Каждый участник обладает неповторимым опытом и знаниями. Он также отметил, что данный проект объединяет разработчиков со всей России, которые могут конкурировать в масштабном хакатоне. Агутенков добавил, что следующие мероприятия состоятся в скором времени в Москве и Ставрополе.
Кейсодержателями хакатона выступили Федеральная служба по аккредитации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, ZeBrains при поддержке Правительства Ульяновской области, RUTUBE, Главное управление МЧС России по Пермскому краю совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Пермской краевой федерацией спортивного программирования.
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Екатерина Коршунова