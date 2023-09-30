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Владимир Кличко заявил, что не готов умирать за Украину

ZDF: Брат мэра Киева Владимир Кличко объяснил, почему он не вступает в ряды ВСУ
30 сентября 2023, 07:02

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко, младший брат нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, объяснил своё нежелание вступать в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) в интервью западногерманскому телеканалу ZDF.
«Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — сказал боксер.

Он также добавил, что украинцы в основном идут на службу добровольно. «Большинство людей, находящихся на фронте, не мобилизованы», — заявил Кличко.


Между тем, на Украине планируется провести мобилизацию с целью формирования к весне армии размером до 500 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с изданием «Известия».

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что из-за наращивания боевых ресурсов РФ Киев должен будет неизбежно усилить мобилизационные мероприятия, чтобы должным образом реагировать на количество сил и средств у российских войск.

Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из Украины. По оценкам ООН, был период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже женщины, инвалиды и люди с легкими психическими расстройствами.

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#спортсмены
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Военком Петербурга опроверг информацию о длинных очередях в военкоматах города
30 сентября 2023, 02:25

Фото: iStock/Semen_Salivanchuk

Военный комиссар Санкт-Петербурга полковник Марат Урмансов опроверг информацию о том, что в военкоматах города образовались длинные очереди из-за постановки на воинский учет сотрудников предприятий. Об этом пишут РИА Новости.
По его словам, военкоматы работают с понедельника по пятницу «в плановом режиме», а 1 октября не является последней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учёту.

«Поэтому все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно. Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь», — отметил Урмансов.

Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что на этой неделе в нескольких районах Санкт-Петербурга были замечены длинные очереди, выстроившиеся у дверей военкоматов. Большую часть ожидающих составляли сотрудники кадровых служб предприятий и организаций, которые пришли передать данные о своих работниках в части воинского учета.

«Фонтанка» связала это со вступлением в силу новые поправки к КоАП, которые сильно ужесточают санкции в области воинского учета. Так, например, размеры штрафов за необеспечение явки призывников в военкомат для юридических лиц выросли с пяти тысяч рублей до 400-500 тысяч, в зависимости от статьи.

При этом, по словам кадровиков, военкоматы не справляются с нагрузкой. Одна из ожидающих пожаловалась, что за час очередь продвинулась всего на пять человек, а военкомат работает только два дня в неделю по два часа и, конечно, не успевает принять всех желающих.

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#военком
#санкт-петербург
#призывник
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Вера, Надежда, Любовь: народные приметы, что можно и нельзя делать 30 сентября
30 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/worldwidephotoweb

В этот день верующие христиане отмечают праздник, посвященный святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Редакция «Радио 1» расскажет о традициях праздника, трагической истории его возникновения и обычаях.

Вера, Надежда, Любовь 2023: когда праздник


По православному календарю этот праздник отмечается ежегодно 30 сентября. В этот день принято поздравлять женщин, чьи имена: Вера, Надежда, Любовь и София. В народе торжество окрестили «Бабьими именинами» или «Вселенскими именинами», так как его одновременно отмечают носительницы сразу четырех имен.

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Вера, Надежда, Любовь 2023: история  

 
История возникновения праздника трагична. Согласно церковному преданию, святая София и три ее дочери жили в Италии во II веке. В те времена христианство подвергалось гонениям и людей, его исповедующих подвергали пыткам или казнили. Несмотря на жестокое отношение к христианам, София заявила, что не намерена отказаться от религии и продолжала воспитывать любовь к Богу у своих дочерей: Веры, Надежды и Любови.


                                                                                                                 Фото: iStock/Denis Torkhov


Вскоре об этом прознал император Адриан. Он распорядился привести ему семью и беседовал с каждой из девушек отдельно, убеждая их отказаться от христианства. Император разгневался и приказал пытать сестер, заставляя их мать Софию наблюдать над зверствами. София не предала веру и продолжала настаивать на своем, несмотря на страдания. Когда детей обезглавили, София сама предала душу Богу над их телами.


Вера, Надежда, Любовь: обычаи и традиции 


В этот день было принято проводить различные ритуалы. Считалось, если окунуть постельное белье в родниковой воде, а затем высушить его на солнце, то в доме не будет скандалов и ссор. Хорошей приметой в этот день станет печаль. Если женщина поплачет, то избавит дом от зла и не увидит горьких слов весь будущий год. Также 30 сентября можно было предсказать погоду. Если начинался ливень, зиму стоило ждать затяжную и холодную.


Вера, Надежда, Любовь: что нельзя делать


                                                                                                                 Фото: iStock/Denis Torkhov


Плохой приметой в этот день считается любой женский труд. Женщинам стоит провести день в кругу семьи и не заниматься домашней работой. Согласно поверьям, в этот день у женщин все валится из рук. Если заняться рукоделием или выпечкой, можно поранить руки. Полученные в праздник раны не заживают 40 дней, гласят предания.
 
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#история
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#дом
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#женщина
#мать
#традиции
#любовь
#семьи
#рф
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В новый дом в Павловском Посаде из аварийного жилья переедут 46 семей
29 сентября 2023, 22:51

Фото: МинЖКХ МО

В Павловском Посаде достроили дом для 46 семей переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.
Надзорное ведомство завершило итоговую проверку и выдало заключение о соответствии проектной документации дома в Первом переулке Максима Горького. В здании три этажа и 46 квартир. На прилегающей территории установили детскую игровую площадку и спортивную зону с тренажёрами.
 
Строительство дома стартовало в 2021 году. Новостройка станет второй в городском округе, возведённой по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы». 
 
В 2021 году в поселке Большие Дворы в новое жильё переехали 53 семьи.

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#подмосковье
#московская область
#дома
#строительство
#ветхое жильё
#аварийное жильё
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Директор Объединённого института ядерных исследований Трубников удостоился китайской награды
29 сентября 2023, 22:40

Фото: Мининвест МО

Руководитель Объединённого института ядерных исследований в Дубне Григорий Трубников получил Премию дружбы КНР. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Это высшая награда китайского правительства для зарубежных деятелей, которые внесли выдающийся вклад в экономику и социальный прогресс страны. Руководитель ОИЯИ, удостоен награды за вклад в развитие научного сотрудничества института и китайских научных центров в области сверхпроводящих технологий, ядерно-физических установок и ядерной медицины. 
«Для меня большая честь оказаться в числе лауреатов премии. Очень рад, что наша совместная работа с Институтом физики плазмы, Институтом современной физики и Институтом физики высоких энергий Китайской академии наук удостоена такой высокой оценки. Эта премия – признание дружбы, высокая оценка сотрудничества и диалога, в которых нуждается современный мир», – сказал Трубников.
Церемония награждения прошла в Доме народных собраний в Пекине. После её завершения начался государственный прием в честь 74-й годовщины со дня образования Китайской Народной Республики. В мероприятии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

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#китай
#подмосковье
#московская область
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Власти первый раз назвали численность россиян в новых регионах
ФОМС оценил численность россиян в новых регионах
29 сентября 2023, 21:54

Фото: istock / Oleg Elkov

В Госдуму внесли проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), согласно которому прогнозируемая численность жителей новых регионов РФ составит 3 227 429 человек. Информацию передает РБК.
Федеральная служба государственной статистики в марте 2023 года сообщила, что по состоянию на 1 января 2023 года на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей было зарегистрировано 2 млн 827 тыс. 429 российских документов, удостоверяющих личность. До конца текущего года будут выданы еще 400 тыс. паспортов.

Новые регионы официально вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября будет отмечать День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Также в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области с 8 по 10 сентября 2023 года провели первые официальные выборы с момента их присоединения к России, которые показывали самую высокую явку.

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#днр
#лнр
#рф
#запорожье
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MSK1.RU: В Домодедово задержали четыре рейса «Уральских авиалиний»
29 сентября 2023, 21:41

Фото: istock / Takosan

В аэропорту Домодедово задержали 4 рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». Информацию сообщает московское издание «MSK1.RU».
По данным издания, 29 сентября были задержали рейсы в Сочи, Калининград, Минеральные Воды и Грозный. Продолжительность задержек варьировалась от 20 минут до 4 часов. Пассажиры выразили недовольство, так как никто заранее не уведомили о ситуации и им пришлось ждать в аэропорту.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили что одна из задержек была по причине технической неисправности, но рассказать о других рейсах авиакомпания не смогла. 

Сегодня также сообщалось о сбоях в системе бронирования Leonardo, из-за чего регистрация в аэропортах была затруднена. «Ростех» объяснили сбой системы зарубежной DDoS-атакой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#авиакомпании
#калининград
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Россиянам рассказали о пользе и вреде увлажнителей воздуха
Увлажнитель воздуха поможет избавиться от храпа
29 сентября 2023, 21:28

Фото: iStock/Dima Berlin

В преддверии начала отопительного сезона россияне, как правило, бегут покупать увлажнители воздуха. Общественная служба новостей рассказала об их пользе и вреде.
Безусловно, приобрести увлажнитель воздуха нужно семьям с маленькими детьми. Это позволит избежать сухости детской кожи, а также уменьшит количество вредных микроорганизмов в воздухе.

Интересным эффектом увлажнителя может стать избавление человека от храпа. Из-за сухого воздуха слизистые оболочки начинают пересыхать, горло отекает и возникает храп, поэтому работающий в ночное время увлажнитель позволит спать спокойно.

Также, сообщает ОСН, прибор для увлажнения воздуха позволяет дольше сохранять квартиру в чистоте, поскольку во влажном климате пыль сразу оседает на пол, оставляя чистыми мебель и предметы интерьера.

Помимо этого, специалисты советуют использовать увлажнитель вместе с кондиционером или обогревателем. Два последних, согревая помещение, пересушивают воздух, а работающий одновременно увлажнитель будет создавать максимально комфортную атмосферу.

Кроме того, слишком пересушенный воздух начинает вредить деревянной мебели, которая может покрыться трещинами.

Ну и ещё одним немаловажным плюсом увлажнителя является его благоприятное воздействие на растения, для которых необходим определённый климат.

Помимо такого большого количества плюсов, у устройства для увлажнения воздуха есть и ряд минусов.

Так, например, многие модели увлажнителей издают неприятный ультразвуковой шум, к которому, конечно можно привыкнуть, но всё же он негативно влияет на слух. 

Если выбрать неправильный увлажнитель, без возможности регуляции уровня влажности, можно получить плесень на потолке и стенах, а также постоянные лужи. Оптимальной является влажность в 30-45% в летнее время и 30-60% зимой. 

Также увлажнитель может наносить вред и мебели. На ней может появиться белый налёт, поэтому важно наливать в ёмкость максимально очищенную от примесей воду.

Кроме того, из-за повышенной влажности может происходить цветение воды.

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#климат
#воздух
#прибор
#дом
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Минтранс прокомментировал ситуацию с самолётами ГТЛК
Минтранс: Предупреждение ГТЛК не повлияет на международные рейсы
29 сентября 2023, 21:28

Фото: istock /Bogdan Khmelnytskyi

​Министерство транспорта заявило, что ситуация с самолетами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не будет влиять на выполнение перевозчиками программы полетов по направлениям за рубеж.
В ведомстве заявили, что ГТЛК направила авиаперевозчикам договоры лизинга на продолжительное время, которые подтверждают право собственности на воздушные суда. В скором времени ожидается заключение новых договоров для уменьшения возможных правовых издержек.

«Воздушные суда, о которых идет речь в сообщениях СМИ, составляют примерно 5% от всего парка российских авиакомпаний. Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний», — заявили в пресс-службе Минтранса РФ 29 сентября.
Напомним, ранее Росавиация попросила авиакомпании не использовать самолеты, находящиеся под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов, так как на них могут наложить арест.

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#самолёты
#сми
#росавиация
#компании
#авиакомпании
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В Екатеринбурге педагогам запретили общаться с родителями в WhatsApp* и Telegram
29 сентября 2023, 21:10

Фото: istock / Pinkypills

В Екатеринбурге педагогам запретили переписываться с родителями учеников в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Информацию сообщает издание e1.ru.

Как сообщает издание, родители школьников Екатеринбурга стали получить уведомления от классных руководителей о том, что они прекращают использование мессенджеров WhatsApp и Telegram для связи по учебным вопросам. Общение с учителем предлагают вести по старинке — в бумажных дневниках.

Общение между учителями и родителями в этих мессенджерах будет прекращено с 1 октября. Информация об этом следует из скриншота переписки, который опубликовал e1.ru. Как отмечает издание, такие меры были предприняты властями для перевода школьного общения на отечественную платформу, разработанную «ВКонтакте» и «Сферум».

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