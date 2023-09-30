Владимир Кличко заявил, что не готов умирать за Украину

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко, младший брат нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, объяснил своё нежелание вступать в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) в интервью западногерманскому телеканалу ZDF.
«Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть», — сказал боксер.Он также добавил, что украинцы в основном идут на службу добровольно. «Большинство людей, находящихся на фронте, не мобилизованы», — заявил Кличко.
Ранее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что из-за наращивания боевых ресурсов РФ Киев должен будет неизбежно усилить мобилизационные мероприятия, чтобы должным образом реагировать на количество сил и средств у российских войск.
Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из Украины. По оценкам ООН, был период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже женщины, инвалиды и люди с легкими психическими расстройствами.
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