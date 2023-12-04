Владимир Машков избран главой Союза театральных деятелей

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Новым председателем Союза театральных деятелей стал народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, передает РИА Новости.
В понедельник, 4 декабря проходит внеочередной съезд организации, в рамках которого выбирали новых руководителей. Кроме Машкова в список для тайного голосования вошли народный артист России Александр Лазарев и Андрей Борисов, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, а также гендир Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.
Однако все они взяли самоотводы, таким образом, Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей.
Ранее также сообщалось, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин покинул пост. Он снял видеоролик, в котором попрощался с коллегами.
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Однако все они взяли самоотводы, таким образом, Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей.
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Элина Позднякова