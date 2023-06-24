Владимир Путин начал обращение к гражданам

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«Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа», — начал президент.
Ранее в Москве и Московской области начал действовать режим контртеррористической операции. До этого момента об усилении мер безопасности сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
Дополнительный контроль был введен на дорогах. О том, какие ограничения могут быть введены в Москве и Подмосковье во время контртеррористической операции, рассказали в нашем материале.