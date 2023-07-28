Владимир Путин направил приветствие участникам «Территории смыслов»

Фото: Радио 1
27 июля в городе Солнечногорске Московской области состоялось открытие Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь. Об этом сообщает пресс-служба форума «Территория смыслов».
Форум проходит на территории Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже пятый раз. Молодые ребята из первой смены формуа «Мыслить» стали открывателями новых корпусов Мастерской управления «Сенеж».
Также, участников с открытием форума поздравили руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, а также заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
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«Проведение ваших встреч стало доброй традицией. Они объединяют целеустремлённую, открытую, готовую к большим свершениям молодёжь. Ребят с активной жизненной позицией, которые хотят идти в ногу со временем, приобретать новые знания, вносить достойный личный вклад в развитие нашей страны», – говорится в послании президента России Владимира Путина.
«В текущем году форум проходит под девизом «Мы можем больше, когда мы вместе», и эта мысль проходит через все восемь смен. У каждой смены своя концепция и символ. Например, у журналистов и блогеров стоит задача создать идеи для развития медиаотрасли в России, культурологам и представителям креативных индустрий – сделать культурный код современного российского искусства, а молодым политикам и управленцам найти новые инструменты для повышения интереса молодых специалистов к государственной службе», - отметил Алексей Агафонов.Читайте также:
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Дана Игумнова