Фото: istockphoto/yaruta
Президент РФ Владимир Путин назвал многодетные семьи «самым ценным» во время встречи с родителями, награждёнными орденом «Родительская слава».
Президент РФ Владимир Путин считает, что многодетные семьи позволяют окружающим увидеть важность родительского семейного счастья и «настоящих ценностей». Путин сказал, что многодетные семьи «гордость страны».
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать линейку детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность. Такая мера, по его мнению, способствует формированию позитивного отношения к многодетным семьям.
Читайте также:
В России определят единое понятие многодетной семьи
Вице-спикер Госдумы Даванков внёс предложение считать многодетными семьи с двумя и более детьми
Демограф Ткаченко: «Идея опираться на льготы в вопросах рождаемости контрпродуктивна»
«Будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, неискусственные ценности, у нас будет становиться всё больше и больше», —заявил Владимир Путин.
Читайте также:
В России определят единое понятие многодетной семьи
Вице-спикер Госдумы Даванков внёс предложение считать многодетными семьи с двумя и более детьми
Демограф Ткаченко: «Идея опираться на льготы в вопросах рождаемости контрпродуктивна»
Мария Фирсова