Владимир Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея

Навязывание дополнительных платных услуг

В салоне красоты испортили волосы

Жертвы модельного агентства Mary Way обратились в суд с коллективным иском

Неэффективные процедуры

Испортили одежду в салоне красоты





Салон не вернул деньги за услугу

Мастера салонов красоты нацелены на то, чтобы побольше заработать, однако позволять им это сделать «нечестным» способом не стоит. Перед тем, как оказать услугу, специалист должен заранее обговорить ее с клиентом и обсудить стоимость. Оказывать дополнительные услуги заказчику без его согласия исполнитель не вправе. Соответствующая норма закреплена законодательством в пункте 3 ст. 33 Закона «О защите прав потребителей».Если ситуация с дополнительно оказанной услугой уже произошла, у администратора салона необходимо попросить чек, в котором стоимость за все услуги будет перечислена отдельно. Затем следует озвучить отказ расплачиваться за процедуру, которая ранее согласована не была. Если потребуется, можно оформить письменный отказ на имя руководителя студии.О возможных рисках мастер должен предупреждать клиента заранее. Специалисту необходимо рассказать посетителю о составе красителей или иных продуктов, с которыми он будет работать при окрашивании. Если речь идет о стрижке, то заранее следует обсудить длину и прическу. Если в результате окрашивания или стрижки волосы оказались испорчены, посетитель вправе не оплачивать некачественно оказанную услугу. Соответствующее заявление следует написать на имя руководителя организации. Право потребителя закреплено в ст. 29 Закона «О защите прав потребителей».Требование вернуть деньги за услугу будет законным, если исполнитель уверял в ее эффективности, а ожидаемого результата процедура не принесла. Деньги можно вернуть на основании п. 2 ст. 12 Закона «О защите прав потребителей», который гласит о том, что исполнитель должен предоставить клиенту полную и достоверную информацию об услуге, за которую несет ответственность. Претензию также нужно направить на имя директора салона, отметив, что процедура оказалась бесполезной, несмотря на заверения мастера.Статья 14 Закона «О защите прав потребителей» предусматривает возмещение ущерба потребителю в полном объеме вследствие недостатков товара, а также работы или услуги. Если в результате окрашивания или иных процедур в салоне красоты, была испорчена одежда, посетитель вправе потребовать возмещение ущерба от руководства студии.Если конфликт не удалось урегулировать в салоне красоты и руководство организации отказывается возвращать деньги, следует обратиться в Роспотребнадзор. Перед жалобой в ведомство нужно собрать доказательства, которыми могут стать фото испорченных волос, ногтей, кожи и т.д. Также необходимо приложить чек об оказанной услуге. Для разрешения ситуации будет не лишним приложить письменный отказ директора салона вернуть деньги. Его можно получить, отправив заказное письмо на юридический адрес студии, в котором изложено требование о возврате денег. На направленное обращение, руководство салона красоты обязано ответить в письменном виде.

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