Владимир Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым поддержал предложении о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Информацию передает РИА Новости.
«Мы обсуждаем возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Нам кажется, что было бы очень здорово этот лицей возродить», — заявил ректор РАНХиГС .Комиссаров заявил, что предполагается, что лицей будет именно учебным заведением. Целью возрождения стала подготовка молодежи с юного возраста к госслужбе, воспитании в духе патриотизма и получении качественного образования.
«Хорошо. Давайте», — ответил Путин.
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Алина Юрчак