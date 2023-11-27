Владимир Путин поручил учредить стипендию в 75 тысяч рублей для аспирантов

Фото: сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, которые проводят исследования в целях реализации научно-технологического развития России. Соответствующий акт опубликовали сегодня, 27 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
Стипендия выплачивается каждый месяц и назначается на срок от одного года до четырех лет. Отмечается, что кандидатов на получение стипендии может быть не более двух тысяч в год.
Ранее сообщалось, что российский президент в ходе оперативного совещания с членами Совбеза предложил затронуть тему организации работы российских зарубежных учреждений, а также обсудить отношения РФ с государствами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак