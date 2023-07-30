Владимир Путин поздравил с юбилеем Ирину Винер

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Президент РФ Владимир Путин отметил вклад президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер в популяризацию спорта в стране
Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер.
Президент отметил, что с именем Ирины Винер, а также с её тренерской деятельностью связаны «незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта», победы российских гимнасток на международных соревнованиях и Олимпийских играх. В заключении Путин пожелал Ирине Винер успехов и всего наилучшего.
Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. Она является Героем Труда РФ (2015), главным тренером сборной России по художественной гимнастике (с 2001 года), президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (с 2008 года).
Среди её учениц Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун.
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Президент отметил, что с именем Ирины Винер, а также с её тренерской деятельностью связаны «незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта», победы российских гимнасток на международных соревнованиях и Олимпийских играх. В заключении Путин пожелал Ирине Винер успехов и всего наилучшего.
Среди её учениц Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун.
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Мария Фирсова