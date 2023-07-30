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Владимир Путин поздравил с юбилеем Ирину Винер

30 июля 2023, 11:48

kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер в популяризацию спорта в стране
Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер.

Президент отметил, что с именем Ирины Винер, а также с её тренерской деятельностью связаны «незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта», победы российских гимнасток на международных соревнованиях и Олимпийских играх. В заключении Путин пожелал Ирине Винер успехов и всего наилучшего.


Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. Она является Героем Труда РФ (2015), главным тренером сборной России по художественной гимнастике (с 2001 года), президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (с 2008 года).

Среди её учениц Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун.

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#владимир путин
#юбилей
#художественная гимнастика
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Специалист Мешалкина рассказала о способах уберечь ребенка от падения из окна
30 июля 2023, 12:42

Фото: iStock/Halfpoint

Специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина сообщила, что есть несколько способов уберечь ребенка от падения из окна. Об этом пишет RT.
Один из способов — это ручка с замком, которая имеет запорный механизм с ключом.

«Такой механизм позволяет открыть окно на проветривание и зафиксировать его в этом положении, чтобы ребенок не смог изменить тип открывания или захлопнуть окно», — приводит слова Мешалкиной RT.

Отмечается, что также можно использовать детский трос, который не даст створке распахнуться более чем на 10–12 см. По словам эксперта, защитить малыша от падения сможет оконная решетка из стали, которая состоит из прочных вертикальных прутьев.

Мешалкина подчеркнула, что москитная сетка не поможет уберечь детей от падения.

Напомним, ранее в Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома. Окно на кухне было открыто настежь, а мать вышла из комнаты, чтобы поговорить по телефону. 

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#ребёнок
#окно
#падение
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Путин назвал главное предназначение русского флота
30 июля 2023, 11:39

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главное предназначение русского флота заключается в защите Отечества. Об этом он сообщил на параде в честь Дня ВМФ.
По словам главы российского государства, флот России «не раз непреступной крепостью вставал на пути врага».

Путин также выразил благодарность ВМФ за выполнение стоящих задач и безупречную службу. Ранее Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

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Путин прибыл на парад ВМФ России
#владимир путин
#президент
#флот
#парад
#вмф
#рф
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Антарктида лишилась морского льда размером с Аргентину
30 июля 2023, 11:34

Фото:istockphoto/anyaberkut

Антарктида лишилась морского льда размером с Аргентину. Это стало неожиданностью для учёных.
CNN сообщает, что ежегодно антарктический морской лед сокращается до самого минимального уровня к концу февраля. В это время на континенте лето. Затем морской лед опять накапливается за зиму. Но в данный момент его уровень упал до беспрецедентно низких значений за 45 лет.
 
Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) выяснил, что площадь льда примерно на 1,6 млн квадратных км ниже прошлого зимнего рекорда, который был установлен в 2022 году.
 
Гляциолог из Университета Колорадо в Боулдере Тед Скамбос утверждает, что антарктическая система всегда была достаточно изменчивой, но нынешние вариации слишком экстремальны. По его мнению, на потерю морского льда оказывают влияние несколько факторов, в их числе сила западных ветров вокруг Антарктиды, связанные с увеличением загрязнения планеты и нагреванием.

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#лёд
#климат
#природа
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В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин
30 июля 2023, 11:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия последовательно наращивает мощь своего флота. Об этом он сообщил на параде в честь Дня ВМФ.
По словам главы государства, только в 2023 году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. На данный момент он находится в Петропавловской крепости. Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

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Путин прибыл на парад ВМФ России

Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами
#владимир путин
#президент
#флот
#парад
#вмф
#дмитрий песков
#рф
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Путин: Флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества
30 июля 2023, 11:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что флот был и остается нерушимым стражем рубежей отечества. Об этом он сообщил на параде в честь Дня ВМФ.
Ранее Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. На данный момент он находится в Петропавловской крепости. Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

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#владимир путин
#президент
#парад
#вмф
#дмитрий песков
#рф
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Путин прибыл на парад ВМФ России
Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петропавловскую крепость
30 июля 2023, 11:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. На данный момент он находится в Петропавловской крепости.
Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

Традиционно на День военно-морского флота в 2023 году в Санкт-Петербурге пройдёт парад кораблей. Местные жители знают, что по уровню проведения парад можно сравнить с Парадом Победы на 9 мая.

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День ВМФ в России 2023: традиции и как отметят праздник 30 июля
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Умер муж певицы Натали
30 июля 2023, 10:37

Фото: iStock/jorgeantonio

Продюсер Александр Рудин, супруг певицы Натали (Наталья Рудина), умер в возрасте 53 лет. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Близкие певицы сообщили, что две недели назад скончался отец Рудина.

Причины смерти супруга Натали не называются. Отмечается, что мужчина не имел проблем со здоровьем и вредных привычек.

Напомним, ранее умерла 76-летняя актриса Яна Шульцова, сыгравшая в «Соломенной шляпке». Актриса чешского происхождения умерла в своём доме в Праге. О смерти сообщила дочь Шульцовой Розали.

Причины смерти не называются, но известно, что у Яны Шульцовой были давние проблемы со здоровьем. 20 лет назад артистка перенесла операцию на щитовидной железе. После чего у женщины начались проблемы со зрением. Было проведено ещё 2 операции на глазах. В 2014 году актрисе прооперировали ногу.

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В Севастополе рассказали о провокации в городе накануне Дня ВМФ
Губернатор Севастополя Развожаев заявил о провокации в городе накануне Дня ВМФ
30 июля 2023, 02:52

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Старик бросил коктейль Молотова возле здания военного управления в Севастополе, сообщил мэр города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Развожаев упомянул о провокации, случившейся накануне Дня ВМФ. Согласно его сообщению, преступник, которому 63 года, «выбросил коктейль Молотова у военной комендатуры на улице Ленина».

В соответствии с отчетом губернатора, здание военного управления не получило каких-либо значительных повреждений.

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День ВМФ в России 2023: традиции и как отметят праздник 30 июля
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Путин поговорит с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»
Путин в субботу по ВКС поговорит с семьями, награжденными орденом родительской славы
30 июля 2023, 01:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, находясь в Санкт-Петербурге, планирует провести видеоконференцию с семьями, удостоенными орденом «Родительская слава». Он также встретится с губернатором города Александром Бегловым, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Путин встретится в формате видеоконференции с семьями, которым присужден орден «Родительская слава», — сообщил Песков.
Песков уточнил, что эти семьи уже встречались с президентом в Кремле 1 июня, в День защиты детей, и получили приглашение посетить Москву летом.

«Такое путешествие было организовано, они посетили множество мест... Теперь президент хотел бы узнать их впечатления от посещения Москвы», — добавил Песков.
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