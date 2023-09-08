Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин принимает участие в открытии участка трассы М-12, который связал Москву с Арзамасом.
Общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. Автодорога соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.
Эта автомагистраль должны будет разгрузить сети дорог Балашихи, Люберец, Железнодорожного, Электростали, отвести огромный поток грузового транспорта от Покрова и Владимирской области, а также соединить Муром и Владимир.
Ранее стало известно, что финансирование трассы «Меридиан», обходов Орехово-Зуево и Краснодара перенесли на пять лет. Кроме того, финансирование трассы для обхода Орехово-Зуево уменьшили с 20,5 миллиардов до 1,5 миллиардов рублей. Теперь только проектирование трасс начнется не раньше 2026 года.
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Эта автомагистраль должны будет разгрузить сети дорог Балашихи, Люберец, Железнодорожного, Электростали, отвести огромный поток грузового транспорта от Покрова и Владимирской области, а также соединить Муром и Владимир.
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Евгения Парфентьева