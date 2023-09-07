Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии

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"У нас за этот период в четыре раза увеличились поставки в госкорпорации, гособоронзаказ значительно вырос, и загрузка тех, кто работает по тематике, в том числе для наших бойцов, 100% предприятия у нас загружены", — заметил Здунов.В беседе с Путиным Здунов также рассказал про другие отрасли, назвав ключевыми электротехнику, машиностроение и вагоностроение. Регион также активно развивает сельское хозяйство и фармацевтику.
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