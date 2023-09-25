Владимир Путин провел встречу с генпрокурором РФ Игорем Красновым

Фото: сайт Кремля
Глава РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым. В рамках встречи они обсудили работу надзорного ведомства в направлениях, которые обозначил Владимир Владимирович как приоритетные. Преобладающее значение вопросов обсуждалось на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ в начале весны 2023 года.
«Координируем работу правоохранительных органов по борьбе с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом. И, безусловно, все эти вопросы не решить без профессиональных кадров в прокуратуре, в том числе в наших новых регионах», – сказал Краснов.
Игорь Краснов доложил, что граждане направили в прокуратуру примерно четыре миллиона обращений за этот год. Генпрокурор заявил, что все обращения рассматривают комплексно для выявления системности проблем, благодаря чему может снизиться социальное напряжение в обществе.
Читайте также:
Шойгу в подробностях доложил Путину о героическом бое под Урожайным
Кремль: Путин провел заседание Совбеза на тему отношений с соседями
Политолог Крутаков согласился с неудобной правдой Блинкена о Путине
Алина Юрчак