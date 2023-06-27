Владимир Путин сегодня встретится с руководителями СМИ

Фото: kremlin.ru
По словам Дмитрия Пескова, президент вечером 27 июня проведет встречу с руководителями СМИ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин сегодня вечером встретится с руководителями отечественных СМИ, пишет ТАСС.
По словам Дмитрия Пескова, на встрече будут присутствовать «традиционные электронные СМИ» и новые издания.
«Как правило, такие разговоры с тем, чтобы действительно это был откровенный и насыщенный обмен мнениями, проходят в закрытом режиме. Так будет и на этот раз», — сообщил Дмитрий Песков.
Ранее Путин заявил, что военные «фактически остановили гражданскую войну». «Московский Комсомолец» пишет, что Владимир Путин во время выступления в Кремле поблагодарил военнослужащих за их работу во время мятежа Евгения Пригожина, который произошёл 24 июня.
По словам Владимира Путина, в трудный для страны час военные «встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос», военные «фактически остановили гражданскую войну».
По словам Дмитрия Пескова, на встрече будут присутствовать «традиционные электронные СМИ» и новые издания.
Ранее Путин заявил, что военные «фактически остановили гражданскую войну». «Московский Комсомолец» пишет, что Владимир Путин во время выступления в Кремле поблагодарил военнослужащих за их работу во время мятежа Евгения Пригожина, который произошёл 24 июня.
По словам Владимира Путина, в трудный для страны час военные «встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос», военные «фактически остановили гражданскую войну».
Мария Фирсова