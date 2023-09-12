Владимир Путин выразил мнение об Илоне Маске

Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Президент РФ Владимир Путин выразил мнение об бизнесмене Илоне Маске, отвечая на вопросы на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).
«Что касается частного бизнеса, Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства», — указал российский лидер.Также Путин отметил, что Россия обладает отличными компетенциями в космосе. «Роскосмос» принял решение о необходимости привлечения частных инвесторов в сферу космической деятельности, которое правительство поддержало.
Читайте также:
Путин обратился к США по поводу переговоров с Украиной
«Пусть ему там хорошо живётся»: Путин ответил на антивоенное заявление Аркадия Воложа
Путин пообещал построить скоростные дороги до Тихого океана
Алина Юрчак